Orlando Bloom étiquette Katy Perry sur une photo nue

Aujourd’hui, dans les aventures d’Orlando Bloom dans la nudité publique, l’acteur du Seigneur des Anneaux et pour toujours Elf Bae s’est déshabillé dans ce qui semble être un lac public, a gambadé dans l’eau, puis a tagué Katy Perry nue. Plus précisément, il l’a taguée comme l’emoji pêche couvrant ses fesses.

Tout comme Blake Lively et Ryan Reynolds avant eux, Katy et Orlando ont pris l’habitude de se troller sur Instagram. Récemment, Orlando a partagé un tas de photos de leurs vacances italiennes à couper le souffle et a oublié de taguer Katy, ce qui l’a incitée à répondre aux commentaires avec “Tu as oublié de me taguer papa”.

Et avant cela, Katy a laissé tomber une réponse extrêmement peu impressionnée au message de la fête des mères d’Orlando, en écrivant « Bébé s’il vous plaît, pouvez-vous m’apporter un thé aux épices du Bengale » sur cette photo de lui la tenant (comme une sirène).

Dans d’autres nouvelles, Orlando s’est juste un peu expliqué au hasard sur la fréquence à laquelle lui et Katy ont des relations sexuelles, répondant à une question-réponse du Guardian qui demandait sans ambages « À quelle fréquence avez-vous des relations sexuelles ? » avec “Pas assez – nous venons d’avoir un bébé cependant.”

On lui a également demandé qui étaient les plus grands amours de sa vie et a gentiment dit “Mon fils, Flynn, et ma fille, Daisy Dove, un chien appelé Mighty et puis, bien sûr, ma fiancée.”

J’ai compris. Comme tu étais! Ce que je veux dire, alors que vous regardiez ces photos décontractées d’Orlando nageant autour d’un lac tout nu.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

