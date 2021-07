Orlando Bloom, Rachel Brosnahan et Sharon Stone à l’amfAR – WWD

CANNES, France – Le gala annuel de l’amfAR a ramené un peu de glamour à Cannes, avec un dîner et un défilé de mode à la Belle Epoque Villa Eilenroc au Cap d’Antibes, et une émouvante Sharon Stone comme hôte de la soirée.

La militante de longue date est montée sur scène sur l’air quelque peu déroutant de la “Symphonie Douce-Amère” de The Verve pour célébrer son retour en tant qu’hôte après une absence de sept ans. Sortant du script, elle a demandé une coupe de champagne pour trinquer au public. « Nous avons fait ce voyage ensemble pendant si longtemps et pendant tant d’années, nous ne savions pas ce qui allait se passer », a-t-elle déclaré à propos des progrès de la recherche sur le sida. “Je suis tellement fier d’être ici avec vous.”

Le président du jury du Festival de Cannes Spike Lee, qui a assisté juste assez longtemps pour prêter sa signature à une peinture de Sacha Jafri pour commémorer la nuit ; Orlando Bloom; Rachel Brosnahan et Regina King figuraient parmi les plus grands noms de la liste d’invités éclectique, qui comprenait également Julianne Hough, Darren Criss et Bella Thorne.

Le défilé de mode organisé par Carine Roitfeld a donné une injection d’énergie bien nécessaire à la soirée, qui a commencé en douceur en raison du vent et de la pluie anormalement froids pour la saison. Rejoignant une foule de mannequins dont Stella Maxwell sur le podium, la fille de Roitfeld, Julia Restoin Roitfeld, a défilé en Chanel, tandis que la star de “RuPaul’s Drag Race” Miss Fame se balançait dans un costume Louis Vuitton blanc, malgré un défilé humide. Un mannequin a fait une chute et quelques-uns ont simplement retiré leurs chaussures.

Roitfeld a monté le show dans un court délai en faisant appel à des supporters de longue date comme Balmain, Céline et Dior, ainsi qu’aux nouveaux créateurs Alled Martinez, Ludovic de Saint Sernin et Nensi Dojaka.

“C’est comme le premier jour d’école, vous savez quand vous êtes tous réunis et vraiment excités et que vous vous amusez”, a déclaré Roitfeld à propos de l’atmosphère dans les coulisses. « C’est le plus grand spectacle en public depuis longtemps, je pense. Il y a eu des spectacles, mais pas avec beaucoup de monde. C’est le premier grand spectacle avec un public. Je n’ai pas été avec autant de gens depuis longtemps, pour voir ces visages heureux et souriants – nous ressentons les bonnes vibrations.

Avec Miss Fame marchant aux côtés de James Turlington et Alton Mason, le spectacle a élargi les notions traditionnelles de beauté, a déclaré Roitfeld. “Je veux pousser différents corps et différents types de beauté”, a-t-elle déclaré. Le casting a été assisté par Piergiorgio Del Moro.

Ellen von Unwerth, dans un costume à paillettes argentées, a célébré le retour à l’habillement. “Tout le monde a l’air si incroyable après avoir été si mal à l’aise pendant un an et demi”, a-t-elle déclaré. Le photographe a renoué avec Stone après avoir travaillé ensemble il y a plus de vingt ans. Elle a admis être parfois un peu stupéfaite. Qui pourrait bien intimider le photographe blond peroxyde ? « Je pense à Madonna. C’est comme deux blondes et il y a un peu de rivalité là-bas », a-t-elle plaisanté.

Alors qu’elle a mis l’année dernière à ralentir, c’est maintenant le retour aux affaires. Von Unwerth travaille sur un nouveau livre sur les mannequins des années 90, car les looks de l’époque sont de retour à la mode. “Les gens rêvent encore de cette époque, de ces filles et de cette mode, et tout le monde veut à nouveau ces grands cheveux”, a-t-elle déclaré. Il sera publié par Taschen avant la fin de l’année.

Brosnahan portait une robe Vivenne Westwood sur mesure. La robe abricot fait partie de sa nouvelle collaboration avec le styliste Law Roach. « Nous sommes de nouveaux compagnons de lit. Il a un œil vraiment spécial. J’étais fan de loin. Il crée un look tellement unique pour chacun des clients avec qui il travaille, et je me sens très chanceuse d’être dans son aura en ce moment », a-t-elle révélé. L’actrice se dirige « vers le désert » – dont celui n’a pas été dévoilé – pour un tournage, mais protégera sa peau pâle. “Je suis une fille SPF100 tout du long.”

Il y avait des moments de légèreté dans ce qui était une nuit quelque peu chaotique. Les invités, peut-être trop enthousiastes à l’idée de participer à une réunion sociale pour la première fois depuis des mois, n’ont pas pu être rassemblés et déposés malgré les appels de plus en plus désespérés des commissaires-priseurs. Bloom a discuté avec l’artiste Vasily Klyukin et la star de “Emily in Paris” Lucas Bravo a bavardé avec Hough.

L’apparition d’Alicia Keys après 1h du matin a réuni les invités devant la scène pour un set comprenant des tubes dont “If I Ain’t Got You” et “Fallin'” pour sa première performance post-pandémique.

« Vu qu’il s’agit de mon premier spectacle de retour, ce soir est vraiment une question d’espoir, et ce soir, il s’agit simplement de la façon dont si vous croyez en quelque chose, vous pouvez faire en sorte que tout se produise. Je pense que nous en sommes tous un exemple vivant », a-t-elle déclaré.

Et pourtant, il restait encore des heures d’enchères pour au moins une douzaine d’articles supplémentaires pour aller après Keys. Un tableau de Chloe Wise a été adjugé 175 000 euros, une sculpture de Kennedy Yanko a été vendue à Swizz Beats 350 000 euros, tandis qu’une voiture blindée dorée du film de Sacha Baron Cohen en 2012 « Le dictateur » s’est vendue 200 000 euros. La soirée a permis de récolter plus de 11 millions de dollars pour l’association caritative de recherche. C’était également la première fois que l’événement acceptait la crypto-monnaie, prenant Bitcoin ou Ethereum comme monnaie légale.

Stone avait prévu de partager une collation de fin de soirée avec son fils Roan après l’événement. «Je n’ai jamais l’occasion de manger à ces choses, alors nous commandons toujours des pizzas. C’est une tradition », a-t-elle déclaré. Pourtant, l’heure de fin à 2h30 du matin était peut-être un peu tardive, même pour Stone, qui était prête à se coucher dans son dernier changement de costume de la nuit. Elle est montée sur scène dans une robe fleurie fluide pour les derniers articles de la nuit. “Je sais qu’il est tard, c’est pourquoi je porte mon pyjama.” Alors que Stone se retirait, les clients aux pieds fatigués devaient encore attendre plus d’une heure pour leurs voitures.