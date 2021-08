Orlando Bloom répond aux critiques affirmant que la représentation de la famille royale dans The Prince de HBO Max est malveillante envers Prince George. “[It’s not] destiné à être”, a déclaré Bloom au Hollywood Reporter en 2020. Il a poursuivi, défendant davantage le créateur Gary Janetti. “Il a vraiment pris le pouls, Gary. Il est si intelligent et si Zeitgeisty. J’ai lancé les dés là-dessus, mais Je vais devoir le mentionner au prince Harry la prochaine fois que je le verrai, parce que je ne pourrai pas. Bizarrement, je suis sûr que je vais le voir à un moment donné, juste à cause de la nature de l’univers, il rassemble toujours les gens.

Bloom exprime le personnage du prince Harry dans la série animée HBO Max. Il était initialement prévu pour une première au printemps 2021, mais en raison du décès du prince Phillip, les débuts de l’émission ont été retardés jusqu’en juillet. Les fans ne répondaient pas gentiment à la représentation de Bloom. “Katy Perry, j’ai vraiment respecté votre mari en tant qu’acteur jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il avait endossé un rôle dans l’ignoble dessin animé de HBO Le Prince qui parodie les enfants qui ne peuvent pas riposter ! Et si c’était ta fille qu’ils se moquaient !? quelqu’un a écrit. « Il se passe évidemment des choses bien pires dans le monde en ce moment, je le sais. Mais le fait qu’aucun de ces adultes adultes n’ait contesté le fait de jouer un rôle dans l’intimidation d’un enfant de 8 ans dans la vie réelle (via « The Prince » de HBO) est grave et j’ai perdu tout respect pour eux, tbh “, a déclaré un autre fan.

Bloom a finalement partagé que Perry était la personne qui l’avait initialement convaincu de prendre le rôle. «Au départ, je me disais : « Hmm, qu’est-ce que je ressens à ce sujet », parce que je suis un garçon britannique qui est très fier de mes racines. Je comprends à quel point la famille royale est aimée par certains et détestée par d’autres, et je l’ai toujours comprise comme faisant partie de mon héritage et de mes antécédents. Je ne suis pas quelqu’un qui veut se moquer de qui que ce soit normalement, mais c’était tellement intelligent, spirituel et affectueusement fait », a déclaré Bloom au Hollywood Reporter. “En fait, Katy en a vu un bout et s’est dit:” Tu dois faire ça. C’est du génie. Et l’animation est faite par certains des gars qui ont fait Family Guy, donc ça va être très amusant. Et qui n’aime pas la famille royale ?