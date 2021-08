Orlando Bloom se déshabille dans un lac et tague Katy Perry nue

Ce n’est pas la première fois que l’acteur est vu complètement nu devant le public. Il y a cinq ans, Orlando Bloom a conquis Internet lorsqu’il a été capturé nu sur une planche à pagaie dans laquelle il se trouvait avec sa petite amie d’alors, Katy Perry.

Un an après que les photos ont mal tourné, l’acteur a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait de paparazzi dans les parages. “Je me suis senti libre à ce moment-là et j’ai décidé d’enlever mon maillot de bain.” Il a ensuite expliqué qu’il était en vacances avec le chanteur depuis cinq jours et que personne ne les avait dérangés jusque-là. « Alors j’ai eu un moment pour me sentir libre… Que puis-je vous dire ? Note pour moi : tu n’es jamais libre. Ahhh ! », a-t-il ajouté.