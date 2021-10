Orlando Brown a-t-il compris ? Il dit qu’il a vaincu la dépendance, trouvé Jésus

Brun d’Orlando

*Les fans applaudissent #OrlandoMarron sur les réseaux sociaux après que la star de #ThatsSoRaven ait rappé sur le fait de surmonter sa toxicomanie et de trouver Jésus sur son nouveau morceau.

Connu pour avoir joué Eddie dans la série à succès #DisneyChannel, That’s So Raven, Brown a eu un parcours très public avec la dépendance dans sa carrière post-Disney. Comme nous l’avons signalé précédemment, il a été arrêté en 2016 pour violence domestique et possession de méthamphétamine.

En 2020, une vidéo de Brown discutant de ses dépendances lors d’un service religieux à l’église Rise à Abilene, #Texas, a fait son chemin en ligne. Maintenant, Brown a publié une chanson de rap et une vidéo sur la façon de surmonter sa dépendance, ce qui rend les fans nostalgiques fiers et célèbre sa victoire majeure.

Dans la chanson inspirée du gospel, Brown raconte son voyage et comment il a été sauvé.

Brown a parlé de son voyage à Rise Church l’année dernière. Dans la vidéo, il partage : « Je m’appelle Orlando Brown. Vous me connaissez peut-être grâce à une petite émission de l’époque intitulée That’s So Raven. J’ai traversé beaucoup de choses. J’ai expérimenté avec du crystal meth, avec de l’herbe. Je ne savais pas ce que je faisais. J’étais accro à Internet. Toutes sortes de choses.

Il a poursuivi: « Ma fiancée m’a parlé de cet endroit et quand je suis venu, c’était incroyable. Je me suis éclaté. Ces frères m’ont accepté pour qui je suis. L’église est belle. Tous les dirigeants sont brillants, ce sont des génies et des hommes de Dieu.

Nous sommes si fiers du chemin parcouru, Orlando. Je vous souhaite le meilleur

