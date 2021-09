Orlando City a battu Columbus Crew 3-2 pour prendre les trois points

09/05/2021 à 03h36 CEST

Les Ville d’Orlando a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui L’équipage de Colomb ce dimanche dans le Stade Exploria. Les Ville d’Orlando Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match disputé contre le Inter Miami. En ce qui concerne l’équipe de Columbus, le L’équipage de Colomb est venu de battre 3-2 à Cincinnati lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe floridienne est troisième en fin de match, tandis que la L’équipage de Colomb est neuvième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Floride, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau d’affichage grâce au succès devant le but de Daryl Digue à la 26e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Ville d’Orlando, qui a augmenté les distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Van de l’eau à la 30e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe de Columbus, qui s’est approchée du tableau d’affichage par un but de son propre but. Antonio Carlos à la minute 52. Il a marqué à nouveau le L’équipage de Colomb à 54 minutes avec un but de Miguel Berry. Cependant, le Ville d’Orlando à la 69e minute, il a pris l’avantage avec un but de Urso junior, terminant ainsi le match avec un score de 3-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ville d’Orlando a donné accès à Pereyra, Michel, Akindele, Forgeron et Schlegel pour Nani, Van de l’eau, Daryl Digue, Rouen et Mueller, Pendant ce temps, il L’équipage de Colomb a donné accès à Williams, Volé, Wright-Phillips et Parente pour Keïta, Ils tuent, Miguel Berry et Étienne.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Ville d’Orlando (Urso junior et Joey dezart), alors que l’équipe de Columbus n’en a vu aucun.

Avec 38 points, le Ville d’Orlando de Oscar Pareja se situait à la troisième place du classement général en fin de match, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le titre, tandis que l’équipe menée par Caleb Porter il a été placé à la neuvième place avec 27 points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux L’équipage de Colomb comme lui Ville d’Orlando jouera un nouveau match contre lui Inter Miami et le Atlanta United respectivement.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Grinwis, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho, Ruan (Smith, min.78), Júnior Urso, Joey Dezart, Mueller (Schlegel, min.87), Van De Water (Michel, min.58), Nani (Pereyra, min. 58) et Daryl Dike (Akindele, min.73)L’équipage de Columbus :Room, Keita (Williams, min.53), Wormgoor, Francis, Afful, Nagbe, Zelarayán, Pedro Santos, Etienne (Parente, min.72), Matan (Hurtado, min.65) et Miguel Berry (Wright-Phillips, min. .72)Stade:Stade ExploriaButs:Daryl Dike (1-0, min. 26), Van De Water (2-0, min. 30), Antônio Carlos (2-1, min. 52), Miguel Berry (2-2, min. 54) et Júnior Urso (3-2, min. 69)