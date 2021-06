Orlando City ajoute trois points à son casier contre le Toronto FC (2-3)

20/06/2021 à 03h44 CEST

le Ville d’Orlando a remporté 2-3 le match joué ce dimanche dans le Champ BMO. le Toronto FC Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le L’équipage de Colomb par un score de 2-1. En ce qui concerne l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando il a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Les Red Bulls de New York. Grâce à ce résultat, l’équipe de Floride est deuxième, tandis que la Toronto FC il est douzième à la fin du match.

La rencontre a débuté de manière positive pour l’équipe floridienne, qui a ouvert le score avec un but de Akindele peu de temps après le début du duel, plus précisément à la minute 2. Il a ajouté le Ville d’Orlando à travers un peu de Nani à la 8e minute, permettant le 0-2. Mais plus tard le Toronto FC s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Akinola à la 10e minute. Plus tard, l’équipe torontoise a marqué, égalisant grâce à un but de Osorio à la 39e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-2.

En deuxième période est venu le but pour lui Ville d’Orlando, car il a su profiter du jeu et a réussi à franchir les filets de son rival avec un but de Urso junior à la 84e minute, concluant la confrontation avec un score final de 2-3.

Le technicien de la Toronto FC, Chris Armes, a donné accès au champ à Mullins, Shaffelbourg Oui Dwyer remplacement Akinola, Osorio Oui maigrir, tandis que de la part du Ville d’Orlando, Oscar Pareja remplacé Daryl Digue, Mueller Oui Michel pour Akindele, Van de l’eau Oui Pereyra.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à maigrir Oui González, du Toronto FC et trois à Urso junior, Moutinho Oui Michel du Ville d’Orlando.

Avec 15 points, l’équipe de Oscar Pareja classé deuxième dans le tableau, tandis que le groupe dirigé par Chris Armes il s’est placé en douzième position avec cinq points à l’issue de la rencontre.

Fiche techniqueFC Toronto :Westberg, Mavinga, González, Lawrence, Laryea, Bradley, Auro, Pozuelo, Osorio (Shaffelburg, min.71), Delgado (Dwyer, min.87) et Akinola (Mullins, min.64)Ville d’Orlando :Austin, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho, Smith, Perea, Júnior Urso, Van De Water (Mueller, min.71), Pereyra (Michel, min.80), Akindele (Daryl Dike, min.65) et NaniStade:Champ BMOButs:Akindele (0-1, min. 2), Nani (0-2, min. 8), Akinola (1-2, min. 10), Osorio (2-2, min. 39) et Júnior Urso (2-3 , au moins 84)