Orlando City bat Chicago Fire 1-0 et prend les trois points

22/08/2021 à 5h02 CEST

Le Ville d’Orlando a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui le feu de Chicago, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Stade Exploria. Le Ville d’Orlando Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Nashville SC et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. En ce qui concerne l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago perdu par un résultat de 3-2 lors du match précédent contre le Inter Miami. Après le score, l’équipe de Floride est deuxième, tandis que le le feu de Chicago il est onzième après la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième mi-temps a débuté pour l’équipe de Floride, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Michel à 52 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Ville d’Orlando de Oscar Pareja soulagé Mueller, Schlegel, R. Aguilera Jr. et Suite pour Nani, Michel, Joey dezart et Van de l’eau, tandis que le technicien du le feu de Chicago, Raphaël méchant, a ordonné l’entrée de Espinoza, Gutiérrez, Médran, Offor et Charbonnier fournir Pinède, Sekuli & cacute;, Ivanov, Herbiers et Giménez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Mueller par le Ville d’Orlando déjà Téran par l’équipe de l’Illinois.

Avec cette victoire, le Ville d’Orlando il monte à 34 points et se place en deuxième position du classement, en mesure d’accéder à une place en playoffs pour le titre. Pour sa part, le feu de Chicago il reste avec les 20 points avec lesquels il a atteint cette vingt-huitième journée de compétition.

Le lendemain de la compétition, le Ville d’Orlando jouera contre lui Inter Miami, Pendant ce temps, il le feu de Chicago affrontera Les Red Bulls de New York.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Stajduhar, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho, Ruan, Joey Dezart (R. Aguilera Jr., min.85), Júnior Urso, Van De Water (Mas, min.85), Nani (Mueller, min.30), Michel ( Schlegel, min. 81) et AkindeleLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda (Espinoza, min.71), Calvo, Terán, Stojanovi & cacute;, Giménez (Collier, min.85), Herbers (Offor, min.81), Navarro, Sekuli & cacute; (Gutierrez, min.71), Ivanov (Medrán, min.71) et Beri & cacute;Stade:Stade ExploriaButs:Michel (1-0, min. 52)