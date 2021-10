Orlando City bat DC United 2-1

10/03/2021 à 03h44 CEST

Les Ville d’Orlando gagné 2-1 contre DC United lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Exploria. Les Ville d’Orlando Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de bord après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le Nashville SC. Du côté de l’équipe de Washington, le DC United a remporté le Minnesota United par 3-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre Cincinnati par 4-2. Avec ce score, l’équipe floridienne est troisième en fin de match, tandis que la DC United est quatrième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui DC United, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Julien Gressel à la minute 7. Mais plus tard, l’équipe de Floride à la 17e minute a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Jansson, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Ville d’Orlando, qui faisait le tour du lumineux à travers un peu de Daryl Digue quelques instants avant le coup de sifflet final, en 98, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Ville d’Orlando qui sont entrés dans le jeu étaient Suite, Van de l’eau, Pérée, Akindele et Mueller remplacement Moutinho, Pereyra, Mendez, Nani et Michel, tandis que les changements dans le DC United Ils étaient la mûre, fleurs, Roberta, Felipe Martins et Chris Odoi-Atsem, qui est entré pour fournir Alfaro, reine, Arriola, Kamara et Julien Gressel.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe de Washington. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Alfaro, Canoë et Hamid.

Avec 42 points, le Ville d’Orlando de James O’connor s’est placé à la troisième place du classement général à l’issue du duel, en position qualificative pour une place à élimination directe pour le championnat, tandis que l’équipe menée par Ben Olsen il s’est classé quatrième avec 40 points, également au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre.

Le lendemain, l’équipe de Floride jouera contre lui Cincinnati, Pendant ce temps, il DC United cherchera le triomphe devant Nashville SC.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Gallese, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho (Mas, min.46), Ruan, Mendez (Perea, min.81), Júnior Urso, Pereyra (Van De Water, min.71), Michel (Mueller, min.82), Nani (Akindele, min.82) et Daryl DikeDC United :Hamid, Birnbaum, Pines, Alfaro (Mora, min.41), Moreno, Canouse, Julian Gressel (Chris Odoi-Atsem, min.82), Najar, Arriola (Robertha, min.61), Reyna (Flores, min.46 ) et Kamara (Felipe Martins, min.82)Stade:Stade ExploriaButs:Julian Gressel (0-1, min. 7), Jansson (1-1, min. 17) et Daryl Dike (2-1, min. 98)