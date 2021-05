Orlando City et New York City concluent leur match de championnat par un match nul (1-1)

05/09/2021 à 02:06 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Exploria et qui a fait face au Orlando City et à La ville de New York conclu par une égalité entre les deux prétendants. le Orlando City Il est venu au match de bonne humeur après avoir remporté 3-0 contre Cincinnati. Pour sa part, le La ville de New York a remporté le Union de Philadelphie par 0-2 et auparavant il l’a fait aussi, contre le Cincinnati par 5-0. Après la réunion, le Orlando City est troisième, tandis que le La ville de New York il est resté leader de la Major League Soccer.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a bien démarré pour l’équipe de Floride, qui a fait ses débuts légers grâce à un but de Nani à 52 minutes. L’équipe de New York a mis l’égalité grâce à l’objectif de pénalité maximum de Castellanos à 77 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Orlando City a donné accès à Moutinho, Michel, Van De Water Oui Perea pour Rouen, Akindele, Pereyra Oui Mueller, Pendant ce temps, il La ville de New York a donné accès à Ismael tajouri, Amundsen, Ibeagha Oui Rocha pour Andres Jasson, Thórarinsson, Tinnerholm Oui Parcs.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Forgeron, de l’équipe de Floride et un pour Les sables, de l’équipe de New York.

Avec ce résultat, le Orlando City est laissé avec six points et le La ville de New York avec sept points.

Fiche techniqueVille d’Orlando:Gallese, Schlegel, Antônio Carlos, Smith, Ruan (Moutinho, min.46), Júnior Urso, Mendez, Pereyra (Van De Water, min.81), Mueller (Perea, min.81), Nani et Akindele (Michel, min 0,72)La ville de New York:Johnson, Sands, Callens, Chanot, Parks (Rocha, min 90), Andres Jasson (Ismael Tajouri, min 65), Medina, Thórarinsson (Amundsen, min 65), Tinnerholm (Ibeagha, min 75), Castellanos et AcevedoStade:Stade ExploriaButs:Nani (1-0, min.52) et Castellanos (1-1, min.77)