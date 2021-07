Orlando City fait match nul contre le Toronto FC (1-1)

in

18/07/2021 à 03h36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Champ BMO et qui a affronté le Toronto FC et à Ville d’Orlando il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Toronto FC Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 2-3 contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre. En ce qui concerne l’équipe de Floride, le Ville d’Orlando perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le le feu de Chicago. Avec ce marqueur, l’équipe torontoise s’est classée en treizième position, tandis que la Ville d’Orlando il est arrivé à la troisième place à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-course, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Toronto FC, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Altidore à 72 minutes. L’équipe de Floride a égalisé par un but sur penalty de Nani à 76 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Toronto FC a donné accès à Altidore pour Dwyer, Pendant ce temps, il Ville d’Orlando a donné le feu vert à Pérée, Mueller Oui Rosell pour Mendez, Akindele Oui Pereyra.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Lier Oui Bradley par le Toronto FC déjà Schlegel Oui Pérée par l’équipe de Floride.

Après cette égalité à la fin du duel, le Toronto FC il a été placé à la treizième position du tableau avec neuf points. Pour sa part, Ville d’Orlando avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 22 points, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe pour le championnat à la fin du match.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Mavinga, González, Morrow, Auro, Delgado, Bradley, Pozuelo, Soteldo, Endoh et Dwyer (Altidore, min.64)Ville d’Orlando :Gallese, Jansson, Schlegel, Moutinho, Smith, Júnior Urso, Mendez (Perea, min.14), Pereyra (Rosell, min.81), Nani, Michel et Akindele (Mueller, min.46)Stade:Champ BMOButs:Altidore (1-0, min. 72) et Nani (1-1, min. 76)