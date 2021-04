Orlando City obtient un match nul contre le Sporting Kansas City (1-1)

24/04/2021 à 04:33 CEST

le Sporting Kansas City et le Orlando City à égalité à un lors du match organisé ce samedi dans le Parc de la miséricorde des enfants. le Sporting Kansas City est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le New York RB. Du côté de l’équipe de Floride, le Orlando City n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Atlanta United. Après le résultat obtenu, le Sporting Kansas City est resté avec la direction de la Major League Soccer, Orlando City classé troisième à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe du Kanseño, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Gianluca Busio, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe floridienne, qui a mis les tables grâce à un but de Nani à la 78e minute, mettant ainsi fin au match avec un résultat de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Sporting Kansas City a donné accès à Brillant, Pun & ccaron; ec Oui Russell pour En quelque sorte, Isimat-Mirin Oui Salloi, Pendant ce temps, il Orlando City a donné le feu vert à Mueller, Matheus Aias, Alvarado Oui Joey Dezart pour Michel, Akindele, Junior Urso Oui Nani.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Pun & ccaron; ec de l’équipe kanseño et Forgeron Oui Mendez L’équipe de Floride a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Sporting Kansas City est laissé avec quatre points et le Orlando City avec un deux-points.

Fiche techniqueSporting Kansas City:Pulskamp, ​​Fontàs, Isimat-Mirin (Pun & ccaron; ec, min.63), Martins, Lindsey, Walter, Espinoza, Kinda (Pulido, min.46), Salloi (Russell, min.74), Gianluca Busio et SheltonVille d’Orlando:Gallese, Schlegel, Antônio Carlos, Smith, Ruan, Mendez, Perea, Júnior Urso (Alvarado, min.77), Nani (Joey Dezart, min.89), Akindele (Matheus Aias, min.77) et Michel (Mueller, min .57)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Gianluca Busio (1-0, min.45) et Nani (1-1, min.78)