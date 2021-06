in

23/06/2021 à 05:32 CEST

le Ville d’Orlando signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Tremblements de terre de San José lors du duel joué dans le Stade Exploria ce mercredi, qui s’est soldé par un score de 5-0. le Ville d’Orlando est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le Toronto FC. En ce qui concerne l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José a récolté un nul nul contre le Austin FC, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble floridien est deuxième, tandis que le Tremblements de terre de San José il est huitième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Floride, qui a débuté au Stade Exploria au moyen d’un but à onze mètres Nani à la minute 7. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Ville d’Orlando, en augmentant les revenus grâce à un peu de Michel à la 16e minute. Ville d’Orlando, qui a pris ses distances en établissant le 3-0 avec un but de Daryl Digue à la 31e minute, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 3-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Floride, qui a augmenté sa différence avec un autre but de Daryl Digue, qui a ainsi réalisé un doublé après le début de la seconde mi-temps, à la 49e minute. Par la suite, l’équipe floridienne a marqué, augmentant les distances en portant le score à 5-0 grâce à un nouveau but de Michel, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, concluant le match sur le score de 5-0.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Ville d’Orlando qui sont entrés dans le jeu étaient Halliday, Pereyra, Akindele, Alvarado Oui Rosell remplacement Moutinho, Urso junior, Daryl Digue, Nani Oui Mueller, tandis que les changements dans le Tremblements de terre de San José Ils étaient Cowell, Salinas, Abecasis Oui Balise de tanneur, qui est entré pour remplacer Jungwirth, Marie, Thompson Oui López.

Dans le match, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de San José. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Judson Oui Alains.

Avec ce bon affichage le Ville d’Orlando Il a déjà 18 points en Major League Soccer et reste à la deuxième place du classement, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Tremblements de terre de San José reste avec les 10 points avec lesquels il a affronté cette douzième journée.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Austin, Jansson, Antônio Carlos, Moutinho (Halliday, min.46), Smith, Perea, Júnior Urso (Pereyra, min.56), Michel, Mueller (Rosell, min.77), Nani (Alvarado, min.71) et Daryl Dike (Akindele, min.71)Tremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Jungwirth (Cowell, min.41), Marie (Salinas, min.41), Thompson (Abecasis, min.57), Judson, Yueill, Chofis Lopez, Wondolowski, Espinoza et RiosStade:Stade ExploriaButs:Nani (1-0, min. 7), Michel (2-0, min. 16), Daryl Dike (3-0, min. 31), Daryl Dike (4-0, min. 49) et Michel (5- 0, au moins 90)