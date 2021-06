Orlando City prend trois points après avoir battu l’Inter Miami 1-2

in

26/06/2021 à 4h30 CEST

le Ville d’Orlando a remporté le Miami 1-2 lors du match joué ce samedi dans le Inter Miami. le Inter Miami Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre DC United et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Ville d’Orlando a remporté le Tremblements de terre de San José par 5-0 et auparavant il l’a fait aussi, contre le Toronto FC par 2-3. Avec ce bon résultat, l’équipe floridienne est deuxième, tandis que la Miami il est onzième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait cadré, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même score de 0-0.

Après la pause est venu le but pour lui Inter Miami, qui a débuté son tableau de bord avec un peu de Higuain à 67 minutes. Mais plus tard, l’équipe floridienne a réagi dans le concours en mettant le 1-1 grâce à un but de Mueller à la minute 73. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Ville d’Orlando, qui a renversé la vapeur, réalisant 1-2 grâce à un peu de Nani à la 81e minute. Finalement, le match s’est terminé par un 1-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Inter Miami a donné accès à Pizarre, Higuain, Jones Oui Higuain pour Brek Karité, Carranza, Morgan Oui Makoun, Pendant ce temps, il Ville d’Orlando a donné accès à Michel, Mueller, Akindele, Rosell Oui Joey dezart pour Van de l’eau, Pereyra, Daryl Digue, Urso junior Oui Nani.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les joueurs de Miami ils en ont vu troisUlloa, Matuidi Oui González Pirez) et l’équipe de Floride a vu trois cartes, en particulier Pereyra, Urso junior Oui Mueller.

Après avoir conclu le duel et ajouté trois points, le Ville d’Orlando ils se sont classés deuxième avec 21 points, occupant une place pour une place en séries éliminatoires, tandis que Miami s’est classée onzième avec huit points.

Fiche techniqueInter Miami :McCarthy, González Pirez, Leerdam, Makoun (Higuaín, min.84), Figal, Matuidi, Ulloa, Chapman, Brek Shea (Pizarro, min.61), Morgan (Jones, min.74) et Carranza (Higuaín, min.61) )Ville d’Orlando :Austin, Jansson, Antônio Carlos, Halliday, Smith, Perea, Pereyra (Mueller, min.46), Van De Water (Michel, min.46), Júnior Urso (Rosell, min.77), Nani (Joey Dezart, min. 84) et Daryl Dike (Akindele, min.64)Stade:Stade Inter Miami CFButs:Higuaín (1-0, min. 67), Mueller (1-1, min. 73) et Nani (1-2, min. 81)