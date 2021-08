Orlando City SC contre Inter Miami FC en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLS

in

L’Orlando City SC rencontrera l’Inter Miami FC en action MLS mercredi soir depuis le stade Exploria.

L’Inter Miami cherchera à poursuivre sa course confiante après avoir battu Montréal 2-1 le week-end dernier. Quant à Orlando City, ils chercheront à maintenir leur élan après une victoire 3-2 sur Atlanta United lors de leur dernier match.

Cela devrait être une soirée amusante d’action MLS, voici tout ce que vous devez savoir pour assister au match de ce soir.

Orlando City SC contre Inter Miami FC

Lorsque: Mercredi 4 août

Temps: 20 h HE

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible d’Orlando City :

Stajduhar; Teixeira, Carlos, Jansson, Smith ; Pérée, Rosell ; Mueller, Pereyra, Nani ; Akindele

Composition de départ possible de l’Inter Miami :

Marsman ; Leerdam, Figal, Alvarado, Gibbs ; Ulloa, Matuidi ; Morgan, F Higuain, Robinson; G Higuain

Cotes MLS et lignes de paris

Cotes MLS gracieuseté de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour mercredi à 17h30 HE.

Orlando City (-165) contre Inter Miami (+340)

Tirage au sort : +333

Vous voulez de l’action sur la MLS ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.