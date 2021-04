Orlando Cops s’excuse après avoir tiré sur de mauvais hommes noirs “ correspondant à la description ” (Regarder) ⋆ .

La police d’Orlando s’excuse après avoir détenu de mauvais hommes (19 avril 2021)

* Une série de vidéos virales TikTok montrent des agents du département de police d’Orlando en train de dessiner leurs armes sur une paire d’hommes noirs à bicyclette, les arrêtant, puis leur présentant des excuses après s’être rendu compte qu’ils n’avaient pas les bons gars.

Selon l’Orlando Sentinel, les hommes roulaient à vélo à 23 h 47 le 19 avril après un voyage à 7-11. Ils étaient sur le point de croiser une voiture de police garée avec des lumières clignotantes lorsque des agents se tenant autour de la voiture d’escouade ont soudainement sorti leurs armes et leur ont ordonné de descendre de leur vélo et de se mettre au sol. L’un des hommes portait simplement une caméra GoPro, qui a capturé toute l’épreuve.

«Woah, quoi? Que s’est-il passé », a crié l’homme avec la GoPro. «Nous ne faisons rien. … Je dis que vous avez dégainé vos armes et que nous ne faisons rien.

Une fois au sol, les agents ont ordonné à l’autre homme de ramper vers eux. La vidéo montrait les hommes au sol et menottés entourés de cinq ou six policiers.

«Je veux dire, j’aimerais savoir ce qui se passe», a demandé l’homme qui portait la caméra aux policiers, qui lui ont dit que lui et son ami «correspondaient à la description» des suspects dans une enquête criminelle. «Je n’ai commis aucun crime. Je viens de quitter 7-Eleven… Je ne sais pas de quelle description vous parlez mais je me sens violé en ce moment. Vous avez mon copain en train de ramper. Je suis menotté. Je n’ai rien fait de mal.

Regardez ci-dessous:

@riskie_eCe que vous pensez arriver ♬ son original – Riskie _E @riskie_eNous correspondons à la discrétion de 2 suspects 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 ♬ son original – Riskie _E @ riskie_eDESCRIPTION ♬ son original – Riskie _E

@ riskie_e🤫🤔🤙🏾 ♬ son original – Riskie _E

@ riskie_e ♬ son original – Riskie _E

@riskie_eNO WHERES THE 🔫👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️ ♬ son original – Riskie _E

La police d’Orlando a publié des images de caméra portées sur le corps d’un policier s’excusant auprès des hommes après les avoir libérés.

«Je m’excuse que ce n’était pas vous, mais vous correspondiez à la description et c’est pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait», a déclaré l’officier.

“Honnêtement, vous ne pouvez pas vous excuser d’avoir tiré un pistolet sur moi”, a répondu l’un des hommes.

Regardez ci-dessous:

@riskie_eDO YOU HEAR THIS 🤔🤔🤬🤬🤬 @ reallhittaz_407 ♬ son original – Riskie _E

@riskie_e Entendez-vous ce son original 🤔🤔🤔 ♬ – Riskie _E

Interrogé sur une explication après la diffusion de la vidéo en ligne, le porte-parole du département de police d’Orlando Automne Jones a déclaré que les agents enquêtaient sur le vol d’un touriste survenu sur International Drive environ 10 minutes plus tôt. La victime a déclaré aux policiers que deux personnes l’avaient attaqué et lui avaient pris son portefeuille, son appareil photo numérique et son Apple Watch, et que les suspects avaient affirmé avoir une arme à feu. La victime a décrit les suspects comme des hommes noirs «au teint plus foncé» à bicyclette, a déclaré Jones.

Regardez la description des suspects par la victime ci-dessous:

@riskie_eSO HERES LA DESCRIPTION DES SUSPECTS 🙀🤫🤫🤫🤔🤔🤔👮‍♀️👮‍♀️ ♬ son original – Riskie _E

@riskie_eGRAY HOODIE, PANTALON BLANC. LA VICTIME N’A JAMAIS VU LE PISTOLET, le suspect a dit avoir un PISTOLET. 👮‍♀️ NE JAMAIS DEMANDER A LA VICTIME SI ELLE A VRAIMENT VU LE PISTOLET ♬ son original – Riskie _E

Jeudi, OPD a publié un rapport d’incident fortement expurgé, citant une enquête ouverte. L’homme avec la caméra a refusé de dire où il vivait ou s’il avait un permis de Floride, mais a dit aux policiers qu’il avait un passeport sur lui. Il a également donné un nom, que l’Orlando Sentinel n’a pas publié parce qu’il n’a pas pu être joint pour commenter et a été dégagé de son implication dans le vol.

Dans une autre vidéo, apparemment filmée le lendemain matin, l’homme a déclaré avoir été détenu sur le trottoir pendant deux ou trois heures. (Jones, le porte-parole de la police, a déclaré que les deux hommes avaient été détenus pendant environ 45 minutes.) L’homme a déclaré que des agents avaient amené la victime sur les lieux et leur avaient dit qu’ils n’étaient pas les hommes qui lui avaient volé. Il a exprimé sa frustration d’avoir été détenu, affirmant qu’il estimait que ses droits avaient été violés.

«S’ils étaient simplement allés au 7-Eleven, ils auraient vu que nous venions de venir du 7-Eleven», a-t-il déclaré.

Regardez ci-dessous:

@riskie_eLike commentaires pour plus ♬ son original – Riskie _E

@riskie_eDESCRIPTION DIDN’T MATCH US 🤔🤔🤔🤫🤫🤫🤫 ♬ son original – Riskie _E

«Ils ont été arrêtés dans la zone immédiate du vol à main armée et détenus pour déterminer s’ils étaient les suspects responsables du crime violent», a-t-elle déclaré.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans le cadre du vol, qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Ci-dessous, une vidéo de leur premier «passage à 7-11 pour certains jetons».