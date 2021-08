Orlando Drummond, acteur de ‘Scooby-Doo’ et ‘Digimon’, décédé à 101 ans

Orlando Drummond, un doubleur brésilien prolifique, est décédé le 27 juillet à Rio de Janeiro. Le travail de Drummond n’est pas bien connu en dehors du Brésil, mais il a acquis une notoriété en octobre 2020 lorsqu’il a célébré son 101e anniversaire. Il était l’interprète le plus ancien qui a exprimé un personnage dans une version de Digimon, servant de voix de doublage brésilienne pour Gennai. Drummond a également exprimé Scooby-Doo pendant plus de 40 ans.

La famille de Drummond a déclaré qu’il était décédé à son domicile de Vila Isabel, à Rio de Janeiro, après de multiples défaillances d’organes, rapporte Globo. Il a été hospitalisé en mai pour une infection urinaire, mais a ensuite été libéré pour un traitement à domicile. Il est retourné à l’hôpital lorsque son état s’est aggravé mais a de nouveau obtenu son congé le 12 juin. Drummond a fait la une des journaux au Brésil en janvier lorsqu’il a reçu la première dose de l’un des premiers vaccins contre le coronavirus à Rio. Il a reçu sa deuxième dose à domicile en février.

RIP à Orlando Drummond, décédé aujourd’hui.

Il a exprimé Scooby-Doo à partir de 1972 lorsque la franchise est arrivée au Brésil au milieu des années 2010.

Il détient le record du monde Guinness pour avoir exprimé un personnage de dessin animé pendant plus de 35 années consécutives ! @vas_90s #scoobydoohistory pic.twitter.com/Vp27cNPMic – Histoire de Scooby-Doo (@scoobyhistory) 27 juillet 2021

Drummond est né à Rio le 18 octobre 1919. Sa carrière dans le show-business remonte au début des années 40, lorsqu’il travaillait comme artiste de bruit. Il a également joué dans des films dans les années 1950, à l’époque où il a commencé à doubler des versions brésiliennes de films d’animation et d’émissions de télévision. Il a exprimé des personnages dans Alice au pays des merveilles de Disney, Peter Pan, Blanche-Neige et les sept nains, L’épée dans la pierre, Robin des Bois, Mary Poppins, Les Aristochats, Qui a encadré Roger Rabbit et Dinosaur. Il a également exprimé Scooby-Doo de 1969 à 2010 et a doublé les dessins animés de Popeye. Il a même fourni la voix d’Alf pour les versions brésiliennes de la sitcom originale et de son spin-off animé.

Les fans de Digimon au Brésil connaissent Drummond grâce à sa performance en tant que Gennai dans Digimon Adventure et Digimon Adventure 02. Il a également exprimé des personnages dans les versions brésiliennes d’autres émissions d’anime. Il a exprimé des personnages dans Jetter Mars, Rokumon Tengai Mon Colle Knight, Super Dimensional Fortress Macross, Mach GoGoGo, et plus, note ComicBook.

Drummond laisse dans le deuil son épouse depuis près de 70 ans, Gloria Drummond; leurs deux enfants ; cinq petits-enfants; et quatre arrière-petits-enfants. Il a également fait l’objet de la biographie 2020 d’Orlando Drummond, version brésilienne de Victor Gagliardo. “Le cœur brisé, j’ai appris qu’Orlando Drummond, l’une des plus grandes légendes de la comédie et du doublage brésilien, est décédé aujourd’hui à l’âge de 101 ans”, a tweeté le dessinateur Elton Porthillo. “Adieu, mon brave homme. Et merci d’avoir égayé ma jeunesse avec ton incroyable talent et ton sens de l’humour.”