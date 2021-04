Orlando Magic a battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 110-115

04/02/2021 à 05:22 CEST

Orlando Magic il a été imposé à la maison à Pélicans de la Nouvelle-Orléans de 110-115 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont réussi à s’imposer à l’extérieur contre Celtics de Boston par 109-115. De leur côté, les Orlando Magic battent aussi loin de chez eux LA Clippers 96-103 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors des cinq derniers matchs. Orlando Magic, après le match, il reste pour l’instant en dehors des play-offs avec 17 matchs gagnés sur 48 joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 21 victoires en 47 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, les visiteurs ont été les principaux leaders sur la piste, ils ont réalisé la différence maximale (un point) à la fin du quart jusqu’à ce qu’ils terminent 26-27. Après cela, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer avec un résultat partiel de 19-25. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 45-52 au compteur.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 15-2 et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 31-19 et un 76-71 au total. Enfin, le dernier quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-30. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 101 points entre les deux équipes, il était donc nécessaire d’étendre le temps réglementaire aux prolongations.

L’extension a été dominée par l’équipe visiteuse, en fait, elle a réalisé un partiel de 10-1 dans ce quart-temps, a marqué la différence maximale (cinq points) à la fin de l’extension et s’est terminée par un résultat partiel de 9-14, le résultat étant en fin de partie 110-115 en faveur de Orlando Magic.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Orlando Magic qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Wendell Carter et Terrence Ross, qui a obtenu 21 points, deux passes et 12 rebonds et 19 points, cinq passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Nickeil Alexander-Walker et Josh Hart pour ses actions dans le jeu, avec 31 points, trois passes et huit rebonds et 14 points, cinq passes et 17 rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Orlando Magic sera contre Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena, lors de la prochaine réunion, Pélicans de la Nouvelle-Orléans tu verras les visages avec Atlanta Hawks dans le Centre Smoothie King. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.