Orlando Magic contre New York Knicks

Ne manquez pas ce soir, 26 octobre, le match numéro 3 de la série régulière du Magie d’Orlando avant l’ensemble de Knicks de New York dans la NBA.

Les Orlando Magic (21-51) affrontent les New York Knicks (41-31) au Madison Square Garden.

cotes NBA

Liste magique active :

Ignas Brazdeikis, Michael Carter-Williams, RJ Hampton, Markelle Fultz, Franz Wagner, E’Twaun Moore, Gary Harris, Jalen Suggs, Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac, Mo Bamba, Cole Anthony, Terrence Ross, Robin Lopez, Moritz Wagner , Chuma Okeke.

Joueurs blessés par Magic

:

Michael Carter-Williams (sorti – cheville gauche) : Carter-Williams est absent pour le match de dimanche (24 octobre).

Markelle Fultz (Extérieur – Genou): Fultz manquera le reste de la saison avec une déchirure du LCA au genou gauche, selon Adrian Wojnarowski.

E’Twaun Moore (Away – Knee) : Moore est absent pour le match de dimanche (24 octobre) Gary Harris (Day to Day – Ischio-jambiers) : Harris est discutable pour le match de dimanche (24 octobre) Jonathan Isaac (Off Knee) : Isaac est progresser dans sa rééducation. Il a commencé à augmenter son travail sur le terrain, selon Roy Parry du Orlando Sentinel. Il n’est pas prévu de revenir cette saison, mais devrait être prêt pour la saison 2021-2022. Chuma Okeke (Out – Hanche droite) : Okeke est absent pour le match de dimanche (24 octobre).

Liste active des Knicks :

Nerlens Noel, Kevin Knox II, Julius Randle, Miles McBride, RJ Barrett, Derrick Rose, Jericho Sims, Alec Burks, Mitchell Robinson, Taj Gibson, Kemba Walker, Wayne Selden Jr., Evan Fournier, Immanuel Quickley, Quentin Grimes, Obi Toppin

Joueurs blessés par Knicks :

Nerlens Noel (Day to Day – Knee) : Noel n’a pas participé au match de vendredi (22 octobre).

Taj Gibson (Au jour le jour – Personnel): Gibson n’a pas joué dans le match vendredi (22 octobre).

Des horaires:

19h00, heure de la République dominicaine.

19h00, heure des États-Unis.

17h00, heure du Mexique.