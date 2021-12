Orlando Magic : Franz Wagner, le rookie du moment en NBA

Franz Wagner Il a terminé son meilleur match à ce jour en NBA il y a quelques jours. Celui de Berlin, choisi en position numéro 8 de la dernière mouture par Magie d’Orlando, étonne les habitants et les étrangers avec sa performance brutale et, à ce jour, est l’un des grands favoris pour remporter le prix de la recrue de l’année dans la NBA.

Contre les Bucks, il a terminé avec 38 points (12 sur 20 sur le terrain, 4 sur 8 sur des triples et 10 sur 10 sur le personnel) et 7 rebonds. Il est le premier rookie de Magic à marquer 30 points à 50/50/100 % depuis Dennis Scott en 1990. Énorme. Et la meilleure chose est que ce n’est pas un jeu. C’est toute la saison.

Cohérence

Il est de loin la recrue la plus régulière de la saison en ce moment. Bien au-dessus des favoris de la recrue de l’année Cade Cunningham Oui Jalen vert et au moins au même niveau que le meilleur à ce jour pour les experts, le coéquipier de Ricky Rubio sur les Cavs Evan Mobley. Le Teuton fait preuve d’une grande maturité et d’une grande régularité lors de ses premiers matchs dans la meilleure ligue du monde.

Moyenne des 35 matchs de la NBA 15,6 points, 4,7 rebonds, 2,7 passes décisives, 44,8% en tirs sur le terrain, 36,4 en triples et 82,9 en lancers francs. Au cours des 15 derniers matchs, il a marqué au moins 20 points en 7 matchs et au moins 15 en 11. Il va en avoir plus. Il s’adapte aux circonstances de son équipe à chaque match, tirant plus ou moins, mais toujours avec de bons pourcentages.

Nous verrons s’il opte pour une star ou un joueur de rôle, mais il ne fait aucun doute qu’il a le potentiel pour être important en NBA pendant de nombreuses années.