Orlando Magic, le meilleur quintette complet de la NBA

C’était l’une des pires équipes la saison dernière dans le NBA et la variation par rapport au cours actuel est plus qu’évidente. Orlando Magic n’a pas réussi à imposer son dernier championnat de basket, a fini par donner toutes ses pièces importantes (Evan Fournier, Nikola Vucevic et Aaron Gordon), et a été placé dans un processus de restructuration évident basé sur tous les jeunes talents qu’ils revendiquent en Floride.

Bien que les processus de restructuration soient lents et progressifs, la réalité est qu’Orlando Magic a déjà réussi à proposer une version beaucoup plus améliorée et ses performances sur le terrain sont plus que frappantes.

A tel point que, selon les informations publiées par @StatMuse sur son compte Twitter, Orlando Magic possède le quintette de départ avec les meilleurs numéros en termes de Statistiques NBA fait référence.

Quelques faits étonnants

En analysant pièce par pièce, la réalité est que le quintette titulaire qui dirige Jamahl Mosley présente des nombres imparables :

– Cole Anthony il ajoute 20 points, 7 rebonds et 5 passes décisives par match, avec des moyennes de 45% de précision dans les field goal, 41% dans les triples et 84% dans les lancers francs.

– Mo Bamba avec 12 points par match et 9 rebonds, en plus de plus de 2 blocs.

– Wendell il part jusqu’au 11/14 en points-rebonds, c’est-à-dire en moyenne un double-double et au-dessus de 50% de précision.

-Mo Wagner et 14 autres points par match, avec un taux de réussite de 47% en FG.

– Jalen Suggs, le talent de prédilection de la NBA Draft qui totalise déjà 12 points par match en moyenne.

En tant que collectif, ce quintette d’Orlando Magic surpasse ses rivaux de 18,1 points pour 100 possessions. Un scandale d’engins complémentaires et complets qui ne cesse de croître de jour en jour.