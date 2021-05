Orlando Magic l’emporte 112-119 contre les Detroit Pistons

04/05/2021 à 03:52 CEST

Orlando Magic a été imposé à Pistons de Detroit en tant que visiteur par 112-119 dans un nouveau tour de la NBA. La veille, les joueurs des Detroit Pistons ont subi une défaite à l’extérieur contre Charlotte frelons par 107-94, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre défaites consécutives. De leur côté, les Orlando Magic ont gagné à domicile pour Memphis Grizzlies par 112-111 et après la rencontre, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Pour l’instant Orlando Magic serait exclu des play-offs avec 21 victoires en 65 matchs joués, tandis que Pistons de DetroitAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 19 matchs gagnés sur 65 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord et cela s’est terminé par 26-21. Plus tard, le deuxième quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 22-30. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 48-51 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs d’Orlando Magic ont réussi à se distancer dans le jeu électronique, ont atteint une différence de 10 points (76-86) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 30-37 et un total de 78-88. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau de la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 34- 31. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 112-119 pour les visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Orlando Magic a été cimenté à partir de 22 points, deux passes décisives et 15 rebonds de MO Bamba et les 16 points, 10 passes et sept rebonds de Rj Hampton. Les 26 points, une passe et neuf rebonds de Saddiq bey et les 19 points, deux passes et deux rebonds de Frank Jackson ils n’étaient pas assez pour Pistons de Detroit A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain duel de Orlando Magic sera contre Celtics de Boston dans le Centre Amway. De son côté, la prochaine réunion du Pistons de Detroit sera contre Charlotte frelons dans le Little Caesars Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.