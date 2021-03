Orlando Magic l’emporte sur LA Clippers 96-103

31/03/2021 à 06:51 CEST

Orlando Magic a gagné LA Clippers loin par 96-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Au tour précédent, les joueurs de LA Clippers ont réussi à s’imposer à domicile contre Bucks de Milwaukee par 129-105. De leur côté, les Orlando Magic ont perdu à domicile avec Les Lakers de Los Angeles par 96-93. Orlando Magic, après le match, il reste en dehors des positions Play-off avec 16 victoires en 47 matchs joués, tandis que LA ClippersAprès le match, il continue en play-off positions avec 32 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs de LA Clippers étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 12-0 et ont réalisé la différence maximale (13 points) à la fin du quart et ont terminé avec 26-13. Plus tard, au cours du deuxième quart, les locaux ont réussi à se distancer dans le jeu électronique et ont eu une différence maximale de 16 points (42-26) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 25-24. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 51-37 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Orlando Magic Il a réduit les distances dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel durant ce quart-temps de 12-2 jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 22-33 et 73-70 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à dépasser le résultat, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 15-2 et a marqué l’écart maximum (sept points) à la fin du quart et du quart. terminé avec un résultat partiel de 23-33. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé par un résultat de 96-103 pour les visiteurs.

Le triomphe de Orlando Magic était dû en partie grâce à 18 points, deux passes décisives et quatre rebonds de Chuma okeke et les 13 points, quatre passes et sept rebonds de Otto Porter. Les 28 points, cinq passes et cinq rebonds de Kawhi Leonard et les 14 points et 13 rebonds de Ivica Zubac ils n’étaient pas assez pour LA Clippers pourrait gagner la partie.

Le prochain match de LA Clippers sera contre Pépites de Denver dans le Staples Center. De son côté, le prochain rival de Orlando Magic être Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre Smoothie King. Consultez le calendrier complet de la NBA.