Orlando Magic parie sur le potentiel de Wendell Carter Jr

Magie d’Orlando vous avez déjà fait votre pari pour l’avenir dans le NBA en ce qui concerne la position du pivot franchisé. L’équipe de Floride a accepté de renouveler le contrat de son joueur, Wendell Carter Jr, dans les dernières heures.

Cela a été confirmé par Shams Charania, journaliste et initié de la ligue à .. L’accord a finalement porté sur un contrat de quatre saisons en échange de 50 millions de dollars pour Carter Jr (environ 12,5 millions de dollars par saison).

Le centre d’Orlando Magic Wendell Carter Jr. a accepté une prolongation de contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans – entièrement garantie – avec la franchise, a déclaré le vice-président des opérations de basket-ball Anthony Fields de Vanguard Sports Group à @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 15 octobre 2021

Et c’est que les Magic ont clairement indiqué que, des trois centres qu’ils ont sur la liste, Wendell Carter Jr est celui qui, par talent, est appelé à diriger la peinture de la franchise lors des prochaines saisons NBA. Mo Bamba occupera, en principe, le poste de centre remplaçant, et pour Robin Lopez ce sera les minutes restantes de la rotation.

L’accord est similaire à celui que le Orlando Magic a signé la saison dernière avec Jonathan Isaac et Markelle Fultz également. L’équipe de Floride espère qu’entre eux trois (et le nouveau venu Jalen Suggs), ils construiront une culture gagnante qui les amènera à concourir pour les buts les plus élevés de la NBA.

Est-ce la quatrième fois le charme?

Bien que peu nient le talent que possède Wendell Carter Jr, la vérité est qu’il n’a toujours pas réussi à exploser en tant que joueur après trois saisons en NBA. Il est également vrai qu’il n’a pas réussi à maintenir un rythme de compétition constant, et dans aucune de ses trois années dans la ligue, il n’a atteint 55 matchs en saison régulière.