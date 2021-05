Orlando Magic remporte la victoire contre Memphis Grizzlies 112-111

05/02/2021 à 05:20 CEST

Orlando Magic a réussi à gagner à domicile contre Memphis Grizzlies par 112-111 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Orlando Magic ont subi une défaite à l’extérieur contre Memphis Grizzlies 92-75, alors que les Memphis Grizzlies battent à domicile Orlando Magic par 92-75. Orlando MagicAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 20 victoires en 64 matchs disputés. Pour sa part, Memphis Grizzlies il serait exclu des Play-offs avec 32 matchs gagnés sur 63 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 29-36. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-2 et a atteint une différence de 17 points (35-52) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partielle de 17-24. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 46 à 60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les acteurs locaux ont coupé des distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 30-25 et 76-85 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à dépasser le résultat, a fait la différence maximale (un point) à la fin du quart, et le quart s’est terminé avec un score partiel de 36-26. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 112-111 en faveur de Orlando Magic.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Orlando Magic Ils étaient Cole Anthony Oui Moritz Wagner, qui avait respectivement 26 points, six passes et huit rebonds et 24 points et cinq rebonds. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée JA Morant Oui Ruisseaux Dillon pour ses actions pendant le match, avec 22 points, sept passes et trois rebonds et 23 points, une passe et un rebond respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Orlando Magic sera contre Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena, tandis que Memphis Grizzlies cherchera la victoire contre New York Knicks dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.