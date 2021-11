Orlando Magic : une saison vouée à l’échec absolu

Après un peu plus d’un mois depuis le début de la saison NBA 2021/22, un Magie d’Orlando Il peut être classé comme, sinon le plus, l’un des plus gros échecs de la ligue à ce jour.

La franchise de Floride est en dernière position du Conférence Est. Après 15 matchs disputés, ils n’en ont remporté que quatre, et seulement deux lors des sept derniers. Et, pire encore, c’est que l’équipe dirigée par Jamahl Mosley ne montre aucun signe d’amélioration.

Orlando est en passe de terminer une saison similaire à la dernière, où il a terminé 14e dans l’Est avec une fiche de 21-51 après 72 matchs joués. Malgré une équipe très jeune et prometteuse, tout indique que la franchise s’engagera pour une autre année à tanker.

L’été dernier, ils ont pris l’un des grands talents de la Draft en sélectionnant Jalen Suggs avec le choix n° 5. Actuellement, il affiche en moyenne 12,2 points, 3,4 rebonds et 3,5 passes décisives, loin d’assumer le leadership qu’exerce Cole Anthony (19,6 points, 6,8 rebonds et 5,9 passes décisives par match).

Il ne faut pas oublier que Suggs lui-même a déclaré dans un communiqué avant le début de la saison que le Orlando Magic avait une équipe pour se qualifier pour les séries éliminatoires, et c’est pourquoi son année est proche d’être un échec absolu.

Markelle Fultz, une arrivée qui ne changera pas le paysage

S’il est vrai qu’ils n’ont pas encore récupéré Markelle Fultz (qui se remet d’une blessure aux ligaments croisés au genou), la réalité est que les plus gros problèmes de la franchise ne se trouvent pas dans le « cour arrière ». La direction d’Orlando pourrait bientôt commencer à prendre des décisions, et tout indique qu’elle ira directement sur le banc.

Markelle Fultz manquera le reste de la saison avec un ACL déchiré pic.twitter.com/FQK1PxQGp6 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 7 janvier 2021