Orlando Ortega revient avec une victoire très “en sueur”

27/06/2021 à 13:04 CEST

Championnat d’Espagne d’athlétisme en plein air Ce dimanche a connu une session matinale spectaculaire avec Orlando Ortega comme protagoniste principal en attendant les finales du soir avec la présence, entre autres, de la galicienne Ana Peleteiro.

Et c’est que la nouvelle la plus attendue était la Retour de vice-champion olympique Orlando ortega après plus de quatre mois KO en raison d’une blessure au pied survenue début février à Dortmund.

Quelques heures après le sensationnel record de 12.81 réalisé par l’Américain Grant Holloway aux Trials, Ortega s’est imposé dans sa série avec 13,75 et a répété la victoire dans une grande finale avec 13,30 devant l’émergent Asier Martínez, deuxième avec 13,31 (minimum personnel et olympique). Dommage à la dernière minute de chute du jeune Quique Llopis (13.41 cette année).

Par conséquent, àe nouveau record espagnol sub’23 de Martínez doit être ajouté à la capacité concurrentielle remarquable qu’a montré un Orlando Ortega qui a encore un peu plus d’un mois devant lui pour peaufiner sa forme afin d’affronter, entre autres, le précité Holloway et le champion olympique Omar McLeod.

“Je me battrai toujours jusqu’au bout. Il me reste deux compétitions dans les prochaines semaines et mon objectif sera d’atteindre la finale et de me battre pour le maximum là-bas. J’ai vu les résultats de Holloway dans les essais et (…) nous espérons que nous pourrons nous battre avec lui et avec tout le monde », a déclaré l’homme de La Havane dans des déclarations à Teledeporte.

Husillos et Álvaro Martín, stellaires

L’autre moment fort de la matinée a été la finale de 400 mètres, ce qui a donné lieu à un sensationnel victoire du champion d’Europe en salle Óscar Husillos avec 45,37, suivi du Catalan Bernat Erta avec un nouveau record personnel (45,69) et d’un Javier Sánchez qui a également amélioré son record (45,96) qui a relégué Samuel García à la quatrième place (45,97).

Et lors de la troisième grande attraction matinale, Álvaro Martín (actuel champion continental du 20 km marche) a confirmé sa candidature pour tout à Tokyo, réalisant une victoire incontestable en 10 km de marche avec 39 : 35,5 (à seulement 12 secondes de sa meilleure marque), suivi de l’ancien champion du monde Miguel Ángel López (38 : 55,8) et de l’actuel vice-champion européen Diego García (40 : 37,8) dans un test au cours duquel il a pris sa retraite de l’athlétisme historique comme José Ignacio Díaz.

Champion d’Europe Álvaro Martín, inégalé dans les marches de 10 km

| RFEA

Il attendait avec impatience la finale du 400 mètres haies et La Catalane Sara Gallego a réimposé sa loi de revalider le titre et de présenter sa candidature pour le podium de la sub’23 européenne avec 56,23 (un dixième de sa meilleure note), suivie de la surprenante Carla García, seulement 19 ans (57,07) et d’une Nerea Bermejo qui a fini par être reléguée au bronze (57,32).

L’or a également été accroché avec autorité l’irundara Teresa Errandonea en 110 mètres haies avec 13.07 (à moins de trois centièmes de sa meilleure note) pour confirmer une nouvelle fois qu’il vaut moins de 13 secondes. Elle était accompagnée sur le podium par la émergente Xènia Benach (13,33) et Aitana Radsma (13,55) avec la vétéran catalane Caridad Jerez KO pour un faux pas alors qu’elle était deuxième.

Teresa Errandonea a réaffirmé sa supériorité en 100 haies

| RFEA

Pour terminer les finales du matin, Arantza Moreno a régné dans l’album avec 54,12 et Nora Tobar l’a emporté dans une faible hauteur finale avec 1,80 (même note qu’Una Stancev).

Enfin, dans la série du 200 mètres avant les finales cet après-midi, victoires masculines pour les favoris Daniel Rodríguez (21,34), Jesús Gómez (21,02) et Pol Rétamal (21.38), qui revoit la lumière après plusieurs blessures.

Et dans la catégorie féminine, Paula Sevilla (24,18) a gagné avec la récupérée Cristina Lara deuxième (24,21), la grande heptathlète María Vicente (23,82) et du catalan aussi Jaël Bestué (23.82), un athlète exceptionnel qui a également connu une très mauvaise passe avec des blessures.