Ormax Media lance un outil de sélection de parrainage de célébrités

Ormax Media possède une base de données de plus de 500 célébrités nationales et régionales.

La société de conseil en médias Ormax Media a lancé son outil de sélection de parrainage de célébrités Ormax Celeble. Le nouvel outil d’analyse aidera les spécialistes du marketing à sélectionner les célébrités les mieux adaptées à la marque, a déclaré la société. Pour collecter des données de profil sur les célébrités indiennes, Ormax a mené des recherches approfondies auprès des consommateurs au cours des quatre dernières années. Les décisions des endosseurs de marque sont largement motivées en Inde par l’instinct et même le goût personnel des propriétaires de marque, avec très peu de données pertinentes étayant de tels choix, a déclaré Shailesh Kapoor, fondateur et PDG d’Ormax Media. « Ormax Celeble est un outil d’analyse centré sur les données qui peuvent aider à examiner leurs options d’approbation que leur instinct manquera souvent », a-t-il ajouté.

« Il existe suffisamment de recherches disponibles au niveau international pour prouver qu’un bon endosseur de marque peut aider une marque à se développer de manière significative en raison de l’association entre la marque et la célébrité, tandis qu’un mauvais choix d’endosseur de marque ne sera pas seulement un gaspillage d’argent, mais aussi potentiellement dangereux pour le développement de la marque », a déclaré Kapoor.

La société de conseil en médias dispose actuellement d’une base de données de plus de 500 célébrités nationales et régionales dans tous les domaines des marques, a affirmé la société dans un communiqué. Il a rassemblé des données sur les stars de cinéma, les stars de la télévision, les stars du sport, les influenceurs des médias numériques et sociaux, les personnalités de la musique, les personnages GEC et les personnages d’animation. Avec l’aide de l’outil Ormax Celeble, les marques peuvent identifier les célébrités qui correspondent au profil souhaité.

Ormax Media se spécialise dans l’analyse des médias à l’aide de ses outils exclusifs de recherche sur les consommateurs, de prévision et d’analyse de données. Elle s’est associée à plus de 85 marques de médias et de divertissement, a affirmé la société dans un communiqué. En 2013, Ormax Media a lancé l’outil Ormax Mpact pour aider les chefs de marque et les agences médias à évaluer l’efficacité et le retour sur investissement d’une campagne à fort impact, d’une innovation marketing ou d’un sponsoring.

