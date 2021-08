Oro et Akira se frayent un chemin dans Street Fighter V le 16 août

Les deux prochains personnages téléchargeables sont enfin en route vers Street Fighter V le 16 août, car Oro et Akira ont été entièrement détaillés lors de la mise à jour d’été de SFV.

Oro utilise à nouveau le style de combat à une main de ses jours Street Fighter III, bien qu’au lieu d’attacher un de ses bras, il se bat en tenant une tortue. Il peut faire flotter des objets avec son esprit avec Tengu Midair Stone et les utiliser contre l’adversaire, tirer des boules de feu de ses doigts avec Nichirin Shoi et V-Skill 1 Onibi, et saisir ses adversaires pour des lancers puissants après avoir activé Manrikitan.

Akira, quant à elle, joue de manière très similaire à son itération Rival Schools. Elle a accès à des explosions d’énergie qui s’étendent de ses bras, à des combos aériens qui jonglent avec les adversaires tout en sautant, et peut faire appel à l’aide d’un autre personnage de Rival Schools – et de son frère – Daigo. Akira reçoit également sa propre scène, la Rival Riverside, qui présente ses coéquipiers des jeux Rival Schools, Edge et Gan.

Les deux personnages ont été initialement annoncés lors de la mise à jour d’été de SFV de l’année dernière en août dernier, avec de petites taquineries diffusées tout au long de l’année. Une petite partie de la mise à jour de printemps d’avril offrait un gameplay des deux personnages, mais il s’agissait de la première révélation étendue des deux.

Oro et Akira rejoignent Dan, Rose et un cinquième personnage non annoncé dans la cinquième saison de contenu téléchargeable pour Street Fighter V. Oro et Akira seront tous deux disponibles le 16 août séparément et dans le cadre du Pass Saison 5 et du Pass Premium.

