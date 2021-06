Oros Outerwear obtient un financement de 14,5 millions de dollars – WWD

Oros, une marque de vêtements d’extérieur techniques basée à Portland, dans l’Oregon, a reçu 14,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Elizabeth Street Ventures et Enlightenment Capital. L’entrepreneur Thomas Tull, président de Snap Inc., participe également au financement ; Michael Lynton et Brandon Shainfeld, entre autres.

La marque est connue pour utiliser une technologie d’isolation innovante pour transformer des matériaux thermiques en tissus techniques qu’elle utilise ensuite pour sa collection de vêtements. Son site Web présente ses vestes comme les vestes les plus chaudes du monde. En 2015, elle a breveté l’isolation Solarcare, un matériau à base de matériaux utilisés par la NASA et qui protège du froid extrême. En 2022, elle dévoilera un nouveau produit d’isolation léger, encore une fois basé sur la technologie utilisée par l’agence spatiale.

« Qui aurait pensé que la même science utilisée pour isoler les vaisseaux spatiaux à -450 degrés Fahrenheit pourrait vous garder plus au chaud qu’un tas de plumes d’oie ? Astronautes », écrit Oros sur son site Web. « La technologie révolutionnaire d’aérogel de la NASA est la base de notre isolation brevetée Solarcore. Ce matériau bouleversant combine les propriétés thermiques inégalées de l’aérogel avec la flexibilité de la mousse pour créer l’équipement le plus chaud et le plus encombrant de la planète. Ses parkas se vendent 480 $ ou 440 $ et la marque propose également des vestes, des gilets, des pantalons, des leggings et des accessoires.

Le capital permettra à Oros d’affiner le nouveau matériau, de créer de nouveaux produits vestimentaires et d’investir dans une usine de fabrication à la pointe de la technologie à l’extérieur de Boston, où elle convertira la fibre recyclée en une fibre thermique performante et créera des vêtements en utilisant le tricotage 3D, le l’entreprise a dit. L’usine permettra également à Oros de personnaliser les machines, l’équipement et les processus d’ingénierie et d’étendre la production de manière durable.

« Depuis le premier jour, Oros s’est efforcé de transformer les vêtements isolants, en utilisant uniquement les meilleurs matériaux et technologies, dont certains ont été développés avec un accès exclusif à la propriété intellectuelle de la NASA et ont été utilisés pour leurs applications spatiales les plus exigeantes », a déclaré Jeff Nash, directeur de la technologie et vice-président des produits chez Oros. « Je suis dans l’industrie depuis des décennies et Oros fait les choses complètement différemment. Je crois fermement que nous sommes à l’aube de quelque chose d’innovant : recréer la catégorie des produits isolants pour l’industrie.

Dans le même temps, Oros a déclaré que Rachael Ulman, une vétéran de plus de 20 ans du commerce de détail numérique, partenaire d’Elizabeth Street Ventures et fondatrice de 27 Edge, une agence de conseil, rejoindra son conseil d’administration.

« Depuis que j’ai rencontré les fondateurs d’Oros, Michael Markesbery et Rithvik Venna, il y a plusieurs années, j’ai été étonné par le potentiel de leur technologie de pointe en science des matériaux pour le marché des vêtements et des accessoires, mais aussi pour l’industrie de l’isolation en général », a déclaré Ulman.

En outre, le vétéran de l’industrie Hap Klopp, qui est surtout connu pour avoir acquis The North Face en 1968 et l’avoir dirigé pendant 20 ans, servira d’observateur au conseil d’administration.

“Ce qui me dynamise chez Oros, c’est son approche unique des produits de construction”, a déclaré Klopp. « Oros n’est pas imprégné des mêmes croyances que les entreprises de plein air traditionnelles, telles que l’idée que des vêtements d’extérieur plus épais signifient de meilleurs vêtements d’extérieur. Oros a changé de paradigme en possédant un concept entièrement nouveau dans lequel la minceur peut être assimilée à la chaleur. La capacité de la marque à prendre une idée existante et à la renverser est ce qui m’enthousiasme le plus à travailler avec elle.