Orpheus Chamber Orchestra a terminé les enregistrements sur Deutsche Grammophon maintenant

Pour anticiper le 50e anniversaire de l’Orpheus Chamber Orchestra en 2022, leur Complete Recordings on Deutsche Grammophon, un coffret de 55 CD, est sorti.

Comprend des enregistrements et des solistes exceptionnels

Cette collection définitive comprend les illustres enregistrements de l’ensemble de Mozart et Haydn, les Symphonies de chambre de Schoenberg, des œuvres de Charles Ives, Stravinsky Miniatures, Rossini Overtures, Baroque Encores et les Quatre Saisons de Vivaldi.

Les enregistrements complets de l’Orpheus Chamber Orchestra sur Deutsche Grammophon présentent des enregistrements avec Martha Argerich, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Jan Lisiecki et Gil Shaham ainsi que des solistes remarquables de l’orchestre.

L’anthologie comprend un enregistrement inédit de la Symphonie « italienne » de Mendelssohn de 2018, des enregistrements exceptionnels avec des pochettes originales et un livret complet comprenant du matériel inédit provenant des archives de l’Orchestre.

Tous les enregistrements ont également été publiés sous forme numérique, dont 14 albums disponibles en streaming et en téléchargement pour la première fois.

La philosophie de l’Orpheus Chamber Orchestra

En 1972, un groupe de jeunes artistes entre dans l’histoire en créant un orchestre sans chef dans lequel les musiciens se dirigent démocratiquement. La formation de l’Orpheus Chamber Orchestra a été facilitée par le Zeitgeist : les valeurs contestataires des manifestations contre la guerre américaine au Vietnam et l’esprit de coopération nourri par l’idéal naissant du leadership artistique collectif.

« Orpheus a été créé à une époque où les coopératives alimentaires et la vie communautaire étaient à la mode », a expliqué le violoncelliste et co-fondateur Julian Fifer. La philosophie de leadership collectif et démocratique de l’Orchestre, de la sélection du répertoire à la répétition en passant par son activité sociale, a façonné son développement depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui.

L’Orpheus Chamber Orchestra est unique à bien des égards : il est connu pour ses interprétations non conventionnelles, ses programmes exceptionnels et son extraordinaire niveau de flexibilité. La culture sonore intrigante de l’Orpheus Chamber Orchestra est souvent expliquée par son esprit coopératif et son processus de répétition innovant. La culture sonore a été formée non seulement par les membres de l’orchestre mais aussi par des producteurs de disques exceptionnels, dont Wolf Erichson.

La philosophie de leadership partagé d’Orpheus continue de faire des percées non seulement dans le monde musical, mais aussi dans le monde des affaires via des séminaires et des résidences, suscitant l’intérêt de nombreux PDG d’entreprises. De même, Fife estime que les enregistrements complets de l’Orpheus Chamber Orchestra sur Deutsche Grammophon représentent plus que l’excellence artistique.

« Pour moi, ces enregistrements incarnent notre philosophie fondatrice – l’imagination artistique débridée de l’individu et ses compétences musicales à la recherche d’une voix collective. J’en suis venu à considérer Orphée comme l’expression lyrique des valeurs des droits humains de diversité d’opinion, d’inclusion de toutes les voix et de respect mutuel, qualités essentielles pour créer des communautés dynamiques et durables, sur scène et en dehors.

Répertoire

CD 1 Bartók : Divertimento · Janáček : Mládí

CD 2 Beethoven : Les créatures de Prométhée

CD 3 Prokofiev · Britten · Bizet : Symphonies

CD 4 Vivaldi · Boccherini : Concertos pour violoncelle – Maisky

CD 5 Copland: Appalachian Spring · Courte Symphonie

CD 6 Dvořák : Sérénades

CD 7 Elgar · Vaughan Williams

CD 8 Ravel · Satie · Fauré

CD 9 Grieg : Holberg Suite · Tchaïkovski : Sérénade à cordes

CD 10-12 Haendel : Concerti grossi · Musique d’eau et de feux d’artifice

CD 13-19 Haydn : Symphonies 22, 44, 45, 48, 49, 53, 60, 63, 73, 77-81, 91, 102 · Ouverture Armida

CD 20 Ives

CD 21 Soirée d’été : Kodály · Suk

CD 22 Mendelssohn : Concertos – Kremer · Argerich

CD 23 Mendelssohn : Symphonie 4 *nouvelle sortie · Concertos pour piano – Lisiecki

CD 24 Mendelssohn : Symphonies à cordes 8-10

CD 25 Mozart : Concertos pour clarinette et cor – Neidich · Jolley

CD 26 Mozart : Concertos pour cor, hautbois et basson

CD 27 Mozart : Concertos pour flûte – Palma · Allen

CD 28 Mozart : Eine Kleine Nachtmusik · Divertimentos

CD 29 Mozart : Septuor Nannerl · Serenata Notturna

CD 30 Mozart : Gran Partita

CD 31 Mozart : Sérénades des vents

CD 32 Mozart : Sinfonie concertanti

CD 33 Mozart : Symphonies 29, 33, 40

CD 34 Mozart : Une petite musique légère

CD 35 Respighi

CD 36 Rodrigo · Villa-Lobos : Concertos pour guitare – Söllscher

CD 37 Rossini : Ouvertures

CD 38 Saint-Saëns : uvres pour violoncelle – Maisky

CD 39 Schoenberg : Verklärte Nacht · Symphonies de chambre

CD 40 tubes classiques

CD 41 Schumann : uvres pour violoncelle – Maisky · Argerich

CD 42 R. Strauss : Divertimento · Der Bürger als Edelmann

CD 43 R. Strauss : Sonatines pour vents

CD 44 Stravinsky : Pulcinella · Chênes de Dumbarton · Miniatures

CD 45 Stravinsky : Danses de l’ombre

CD 46 Stravinsky : Orphée · Danses concertantes

CD 47 Tchaïkovski : Variations Rococo – Maisky

CD 48 Vivaldi : Les Quatre Saisons · Kreisler – Shaham

CD 49 Vivaldi : 6 Concertos pour flûte – Gallois

CD 50 Weber : Concertos pour clarinette · Rossini – Neidich

CD 51 Wagner · Loup · Puccini · Berlioz · Sibelius · Dvořák

CD 52 Répétitions baroques

CD 53 Romances – Shaham

CD 54 points de départ

CD 55 Wayfaring Stranger – Scholl

Les enregistrements complets de l’Orpheus Chamber Orchestra sur Deutsche Grammophon peuvent être achetés ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.