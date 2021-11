Orta cède alors que Leeds accepte de faire signer l’attaquant de la Liga en janvier

Leeds United serait sur le point de conclure un accord pour signer un attaquant adolescent de l’Espanyol après que Victor Orta ait apparemment accepté de respecter les conditions de transfert des équipes de LaLiga.

Depuis son retour en Premier League à l’été 2020, Leeds a beaucoup investi dans sa formation de jeunes. Dans le cadre de la vision à long terme du club sous la direction du directeur du football Orta, Leeds a recruté certains des meilleurs jeunes talents en Angleterre et à l’étranger.

Apprenant leur métier sous l’œil expert de l’entraîneur des moins de 23 ans Mark Jackson, Leeds espère finalement économiser des millions de dollars en frais de transfert en mettant un jour en place une sélection de joueurs capables de réussir.

Jouant de la même manière énergique et médiatique, les moins de 23 ans de United ont été promus en Premier League 2 Division One lors de la première saison de Jackson. Désormais en compétition avec les autres meilleurs jeunes du pays, United a une pléthore de talents émergents qui semblent tous bien placés pour faire un jour l’équipe senior.

Ici, nous avons examiné les les six étoiles les plus recherchées pour les moins de 23 ans de Leeds, ainsi que leurs perspectives de réussir sous Bielsa.

Leeds continue cependant d’essayer de renforcer son groupe de moins de 23 ans. En effet, des rapports ont récemment affirmé qu’ils se tournaient vers la Liga avec l’Espanyol Mateo Joseph Fernandez prochain dans leur ligne de mire.

Le joueur de 18 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et est un homme très demandé.

Et c’est Leeds qui semble avoir battu Barcelone et Manchester City dans la course à sa signature.

Cependant, obtenir sa signature s’est avéré difficile pour United. Bien qu’il ne lui reste qu’un peu plus de sept mois sur son contrat, l’Espanyol attend 1 million de livres sterling.

L’offre initiale de Leeds était estimée à environ 450 000 £.

Cependant, selon La Grada, Orta a maintenant cédé et accepté les demandes de l’Espanyol concernant Fernandez.

En tant que tel, il devrait devenir le premier nouvel arrivant de Leeds dans la fenêtre de transfert de janvier avec un accord sur le point d’être finalisé.

L’amélioration de Rodrigo saluée par Beckford

Fernandez ne sera pas le seul attaquant espagnol dans les livres de Leeds et il sera en bonne compagnie aux côtés de Rodrigo Moreno.

L’international espagnol a connu un début de saison difficile sous Bielsa. Cependant, il a retroussé ses manches lors des derniers matchs et a montré une nette amélioration de ses performances.

Et sa détermination à réussir a été salué par l’ancien attaquant de Leeds Jermaine Beckford.

« Rodrigo est pour moi l’un de ces joueurs – vous pouvez voir la qualité qu’il a. Vous pouvez voir l’énergie qu’il a. Vous pouvez voir que ses capacités techniques sont brillantes », a déclaré Beckford sur le podcast officiel de Leeds United.

« J’ai juste senti que son niveau de forme physique n’était pas à la hauteur. Mais maintenant qu’il a eu une série de jeux, vous pouvez voir de quoi il parle.

« C’est le Rodrigo que nous avons signé, vous le voyez pour nous et vous le voyez aussi pour l’Espagne. Je suis tellement content pour lui, il cherche la vraie affaire maintenant.

