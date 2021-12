Orta « déchire » le plan de transfert original de Bielsa alors que les blessures de Leeds forcent une nouvelle idée

La crise des blessures à Leeds United a contraint le directeur du football Victor Orta à modifier son plan pour la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Les Blancs ont connu leur première saison en Premier League la saison dernière, prenant de nombreuses équipes par surprise. Cependant, au milieu d’une multitude de problèmes de blessures cette fois-ci, leur fortune a empiré.

En effet, Leeds occupe actuellement la 16e place du classement de la Premier League avec seulement trois victoires en 17 matchs.

Les problèmes de condition physique clés pour une multitude de joueurs, dont Kalvin Phillips, Patrick Bamford et Luke Ayling, n’ont pas aidé. Mais c’est au milieu de terrain que l’entraîneur-chef Marcelo Bielsa a un gros problème.

L’international anglais Phillips sera absent un peu plus longtemps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Jamie Shackleton, quant à lui, a rejoint la liste des blessés pendant la défaite 7-0 contre Manchester City.

Pascal Struijk n’est pas non plus disponible, laissant Bielsa à court d’options dans sa salle des machines.

Selon Football Insider, Leeds avait prévu de renforcer ses rangs avec un ajout au milieu de terrain. La source affirme maintenant, cependant, que le chef des transferts Orta veut faire venir deux joueurs dans ce domaine.

Orta vise un nouveau milieu de terrain défensif et un milieu de terrain offensif.

Leeds est peut-être cinq points au-dessus de la zone de relégation, mais Burnley, 18e, a deux matchs en main. Watford aura le même nombre qu’une épidémie de coronavirus a forcé le report de l’affrontement de samedi avec Crystal Palace.

En tant que tels, les chefs de Leeds auraient «craint» une bataille de relégation. Orta essaie donc de renforcer les rangs de Bielsa avec quelques «ajouts de première classe».

Le manager n’a actuellement qu’Adam Forshaw, qui vient tout juste de rentrer d’une longue période, Mateusz Klich et Stuart Dallas comme options de milieu de terrain senior.

Heureusement, Robin Koch se rapproche d’un retour et il ajoutera aux options de Bielsa.

Bielsa affronte les critiques de Leeds

Pour ajouter aux inquiétudes de Leeds, leur liste de rencontres n’est pas plus facile non plus.

Après la défaite 3-2 contre Chelsea et le martelage 7-0 de Chelsea, ils affrontent Arsenal samedi, puis Liverpool le lendemain de Noël.

Leeds n’a pas encore affronté Arsenal en Premier League cette saison, mais ils ont perdu 3-0 contre Liverpool à Elland Road en septembre.

Pressé à nouveau au sujet de son éventuel départ, Bielsa a attaqué ses détracteurs de front.