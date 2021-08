Ortega, le ‘boss’ d’un Barça tout aussi ambitieux

15/08/2021 à 08h00 CEST

Deux mois après avoir clôturé l’étape réussie de Xavi Pascual sur le banc avec David Barrufet à la direction sportive avec la conquête de la dixième Ligue des champions, le handball du Barça aspire à nouveau au plus haut niveau sous le commandement du nouvel entraîneur Antonio Carlos Ortega.

Pièce maîtresse de la Dream Team de Valero Rivera avec laquelle il a remporté cinq Coupes d’Europe (la sixième en 2005 avec Xesco Espar), l’homme de Malaga revient aux Palau 16 ans plus tard raccrocher ses chaussures et débuter en 2005 sa carrière sur le banc à la tête d’Antequera Handball.

Ortega sera présenté ce mardi à 12h00 en conférence de presse télématique en tant que nouvel entraîneur du Barça pour les trois prochaines saisons dans une structure dans laquelle il aura son ancien coéquipier sur le court Xavi O’Callaghan.

Le magnifique défenseur central revient après son excellent travail au bureau du club à New York pour devenir le Responsable gestion handball, futsal et hockey. C’est-à-dire des sections professionnelles à l’exception du basket-ball.

Malgré le départ controversé d’Aron Palmarsson à Aalborg et malgré le fait que l’équipe sera beaucoup plus courte puisque Raúl Entrerríos (tout nouvel entraîneur des jeunes et coordinateur de base), Kevin Möller, Casper Mortensen, Àlex Pascual sont également partis pour diverses raisons et Cédric Sorhaindo pour les nouveaux arrivants de Melvyn Richardson, Ali Zein, Leo Maciel et Ángel Fernández, les ambitions resteront au plus haut.

Melvyn Richardson est la star du Barça

Dans ce sens, Ortega lui-même personnifie l’illusion et la pleine confiance dans ses pièces dans la grande opportunité de sa vie. A tel point qu’il n’a pas hésité à quitter le banc hambourgeois après son récent renouvellement lorsqu’il a reçu l’appel inattendu du FC Barcelone.

Ali Zein, blessé

L’arrière gauche Ali Zein a brillé aux Jeux avec l’Egypte, mais arrivera avec une blessure à la main droite qui s’est produit en demi-finale. Bien que ce ne soit pas grave, l’azulgrana n’a pas pu jouer contre l’Espagne dans la lutte pour le bronze qui a fini par tomber du côté de ses nouveaux coéquipiers Gonzalo Pérez de Vargas, Raúl Entrerríos, Aleix Gómez et Ángel Fernández.

Ali Zein, avec une protection dans sa main droite

En attendant que le club précise l’ampleur de ce problème, tout indique que le talentueux joueur maghrébin devra y aller petit à petit dans une pré-saison qui débutera ce lundi par les tests médicaux habituels qui incluront cette fois également les tests de coronavirus pertinents et obligatoires.