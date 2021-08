Ortiz vs Kavaliauskas en direct: comment regarder la boxe des poids welters en ce moment

Vergil Ortiz Jr. défendra son titre international WBO des poids mi-moyens contre un défi d’Egidijus Kavaliauskas ce soir au Ford Center de Frisco, Texas et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Ortiz contre Kavaliauskas en ligne.

Le Texan Virgil Ortiz Jr., 23 ans, a fait ses débuts professionnels en 2016 et depuis, il a remporté tous les combats auxquels il a participé. Au total, Ortiz a remporté 17 combats par KO jusqu’à présent dans sa carrière et une victoire ce soir le rapprocherait de rejoindre Errol Spence, Terence Crawford et Manny Pacquiao au sommet de la division des poids welters.

En 2019, Ortiz a battu le Mexicain Antonio Orozco pour remporter le titre vacant WBA Gold Welterweight qu’il a défendu avec succès contre les défis de Brad Solomon et de Samuel Vargas. L’année dernière cependant, dans un combat contre Maurice Hooker, Ortiz a remporté le titre vacant WBO International Welterweight avec un TKO au septième tour et ce soir, il devra défendre ce titre.

Le boxeur lituanien de 33 ans Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas, quant à lui, se lance dans le combat de ce soir avec un peu plus d’expérience à son actif. En fait, il a représenté son pays aux Jeux olympiques de 2008 et 2012 et a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de 2011. Kavaliauskas a 24 combats professionnels à son actif avec 22 victoires, 18 victoires par KO, une défaite et un nul.

Ortiz sera-t-il capable de vaincre Kavaliauskas et de continuer à se battre pour un titre mondial ou la Mean Machine ternira-t-elle son record parfait ?

Que vous soyez enraciné pour Ortiz, Kavaliauskas ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour regarder l’un des sept autres combats de la carte de ce soir, nous vous montrerons comment regarder Ortiz contre Kavaliauskas de n’importe où dans le monde.

Ortiz vs Kavaliauskas – Quand et où ?

Vergil Ortiz Jr et Egidijus Kavaliauskas se rencontreront sur le ring de boxe du Ford Center de Frisco, au Texas, le samedi 14 août. La carte principale débutera à 20 h HE / 17 h HP avec le combat pour le titre des poids mi-moyens entre Ortiz et Kavaliauskas qui devrait commencer à 23 h HE / 20 h HP.

Comment regarder Ortiz vs Kavaliauskas en direct aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Ortiz contre Kavaliauskas sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 20 h HE / 17 h HP.

Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $ à la place.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN a beaucoup de sens car vous pourrez également regarder Mauricio Lara contre Josh Warrington 2 le 4 septembre, Anthony Fowler contre Liam Smith le 9 octobre et bien d’autres d’autres matchs de boxe de haut niveau.

Diffusez en direct Ortiz contre Kavaliauskas au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Ortiz vs Kavaliauskas est une exclusivité DAZN, les fans de boxe au Canada, au Royaume-Uni et en Australie pourront également regarder le combat sur le service de streaming sportif à partir de 20h HE / 17h PT au Canada, 1h BST au Royaume-Uni et 10h AEST / 8h AWST en Australie.

Bien que DAZN soit disponible au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les prix du service sont un peu différents pour chaque pays. L’inscription à DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année au Canada, tandis que le service de streaming sportif propose actuellement une promotion au Royaume-Uni et en Australie où il est au prix de 1,99 £ par mois ou de 2,99 $ AUD avec un prix initial réduit.

Comment regarder Ortiz vs Kavaliauskas en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Ortiz contre Kavaliauskas aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder l’épreuve de force des poids welters lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Carte de combat complète Ortiz vs Kavaliauskas

WBO International Welterweight Title Bout Vergil Ortiz Jr. contre Egidijus Kavaliauskas WBA Junior Lightweight Title Fight Roger Gutierrez contre Rene Alvarado IBF Junior Flyweight Title Fight Felix Alvarado contre Erick Lopez Junior Welterweight Bout Pablo Cesar Cano contre Danielito Zorrilla Junior Welterweight Bout Alex Martin Josec Ruiz Junior poids welter Bout Junior poids plume Bout Leonardo Baez contre Hector Valdez Junior poids moyen Bout Alex Rincon contre Sanny Duversonne

