Orville Peck reprend “Born This Way” de Lady Gaga pour son dixième anniversaire

Le deuxième des six morceaux réinventés du deuxième album de Lady Gaga, Born This Way, est sorti. Le musicien country canadien Orville Peck a partagé “Born This Way (The Country Road Remix)” de la prochaine sortie de Gaga Born This Way L’édition du dixième anniversaire sortie le 18 juin via Interscope Records.

« Ma couverture officielle de la route de campagne ‘Born This Way’ pour l’édition du 10e anniversaire de Born This Way Reimagined est maintenant disponible ! Je suis tellement honoré et excité de faire partie de l’héritage emblématique de cette chanson et de cet album », a partagé Peck sur Instagram. “Merci Lady Gaga de me l’avoir demandé et Happy Pride à tous !”

se

L’interprétation réinventée par le chanteur de “Born This Way” échange la production pop optimiste originale de la chanson contre des guitares dépouillées, des basses lourdes et la voix profonde de Peck. À travers les différences sonores, le message global de la chanson, qui dans les années qui ont suivi sa sortie est devenu une sorte d’hymne au sein de la communauté LGBTQIA+, reste au cœur de son cœur.

Les six artistes présentés sur Born This Way The Tenth Anniversary Edition chargés de réimaginer les singles emblématiques de Gaga sont des artistes et des défenseurs LGBTQIA +.

La première des six couvertures à sortir était une entreprise de « Judas » du musicien de Bounce Big Freedia qui a donné une touche de Nouvelle-Orléans à la coupe Born This Way. Bien que les autres musiciens présentés n’aient pas encore été annoncés, il a été révélé que les chansons sélectionnées restantes incluent “Marry The Night”, “Highway Unicorn (Road To Love)”, “Yoü and I” et “The Edge of Glory”.

“Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être “Born This Way”. Notamment, ses premiers travaux ont eu lieu en 1975, 11 ans avant ma naissance », a expliqué Gaga dans un discours de Hollywood Ouest. “Merci pour des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter. Ainsi, nous pouvons tous ressentir de la joie, car nous méritons la joie. Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous.

Born This Way L’annonce de l’édition Tenth Anniversary s’accompagne de la sortie d’une nouvelle collection de produits disponibles en précommande sur le site officiel de Lady Gaga.

Born This Way The Tenth Anniversary Edition est disponible en pré-commande dès maintenant.