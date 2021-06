Osaka sort de Roland-Garros et monte sur le troisième rail du sport ⋆ .

La plupart des athlètes sont à l’aise pour parler de blessures, tant qu’ils peuvent désigner une ecchymose, un pansement, un plâtre ou une tache sur une radiographie. Certains oseront même deviner combien de temps ils pourraient mettre à guérir. Leur santé mentale est une autre histoire.

Ou du moins c’était avant Naomi Osaka a mis fin à une impasse préjudiciable avec les meilleurs officiels du tennis en se retirant de Roland-Garros plus tôt cette semaine, invoquant des inquiétudes pour son bien-être. C’était la première fois qu’une star majeure quittait un tournoi majeur sans blessure visible. À en juger par la réaction, il est apparu qu’Osaka avait atterri sur le troisième rail du sport.

D’autres athlètes, notamment olympiens Michael Phelps, a parlé franchement des problèmes de santé mentale auparavant. Certains, comme les Los Angeles Lakers super Jerry West, ont détaillé leurs luttes dans des livres seulement après la fin de leurs journées de jeu. D’autres encore ont lutté toute leur vie contre ce secret torturé.

Aucun d’entre eux n’a déclenché une conversation aussi large, en grande partie à cause de ce qui était en jeu et d’un va-et-vient très public qui s’est déroulé sur les réseaux sociaux. La quantité d’oxygène supplémentaire qu’il tirera à l’avenir dépendra probablement d’Osaka, déjà quadruple champion majeur à 23 ans; si plus d’athlètes suivent son exemple ; et si oui, comment réagissent les fans et l’establishment sportif.

Lire la suite: Venus Williams abandonne une réponse épique à la tempête de feu Naomi Osaka

Dans cette photo d’archive du 12 mai 2021, la Japonaise Naomi Osaka réagit après avoir perdu un point contre l’Américaine Jessica Pegula lors de leur match à l’Open d’Italie de tennis, à Rome. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Dossier)

«Quand quelqu’un déchire un LCA, c’est 6-8 mois, nous connaissons le délai. Et comme pour tout le reste de la vie, nous voulons un nombre fini. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la santé mentale », a déclaré Dr Wendy Borlabi, un psychologue de la performance basé à Chicago qui travaille avec des athlètes professionnels, olympiques et universitaires.

« Les gens sont différents, nous vivons les choses différemment, mais nous voulons tous que le processus dise : ‘C’est ce que vous faites pour vous améliorer.’ … Ce n’est pas aussi simple. Il n’y a pas de « taille unique » », a-t-elle poursuivi. «Mais plus on parle de santé mentale au grand jour, plus on met le stigmate derrière nous, notamment dans le sport. C’est une grande opportunité. »

Il y a une longue liste d’athlètes qui auraient pu profiter de l’occasion. Certains peuvent encore.

Ces dernières années, les joueurs de la NBA Kévin Amour et DeMar DeRozan et la WNBA Aja Wilson ont parlé très publiquement de leurs crises de dépression, partageant à la fois les succès et les revers. Les fans de baseball d’un certain âge se souviennent de feu Jimmy Piersall, dépeint dans le mouvement “Fear Strikes Out”, et dont la carrière de 17 ans dans les ligues majeures a été jonchée de combats de poings, d’éraflures et de cascades bien médiatisés – le tout alors qu’il luttait contre le trouble bipolaire.

Piersall a transformé sa renommée relative en une deuxième carrière dans la radiodiffusion et le scoutisme, suggérant que certaines des cascades qu’il a réalisées n’étaient que des cascades pour répondre à la perception du public à son égard.

« La meilleure chose qui me soit probablement arrivée a été de devenir fou », écrit-il dans son autobiographie. « Qui a jamais entendu parler de Jimmy Piersall jusqu’à ce que cela se produise ? »

Les spécialistes de la santé mentale qui travaillent dans le sport nous rappellent que la visibilité offerte aux athlètes est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il y a très peu d’intimité, et chaque note de médecin demandant un congé est examinée comme une déclaration de revenus. Imaginez que vous passez une mauvaise journée au travail et que vous vous asseyez ensuite devant une douzaine de microphones pour expliquer en détail comment et pourquoi cela s’est produit, encore et encore.

La Japonaise Naomi Osaka célèbre après avoir battu l’Américaine Jennifer Brady lors de la finale du simple dames à l’Open d’Australie de tennis à Melbourne, en Australie, le samedi 20 février 2021. (AP Photo/Andy Brownbill)

Lire la suite : Nike soutient Naomi Osaka après avoir annoncé sa sortie de Roland-Garros

C’est pourquoi ces mêmes spécialistes notent qu’au moment où un athlète passe à l’acte, la blessure est déjà survenue.

“C’est le défi de la santé mentale dans le sport”, a déclaré Fleurs du Dr Ross, un psychologue du sport basé à San Diego dont la liste de clients comprend également des olympiens et plusieurs équipes professionnelles et universitaires.

« Les athlètes attirent l’attention précisément parce qu’ils sont au-dessus de la moyenne, et il est parfois facile d’oublier qu’ils sont d’abord des humains. Ils sont censés être dominants et ne pas montrer de vulnérabilité, mais dans la plupart des cas, nous n’apprenons pas qu’ils luttent jusqu’à ce que cela se manifeste dans leur comportement », a-t-il ajouté.

« C’est pourquoi ce que Naomi a fait était courageux. Elle était proactive. Elle a reconnu que quelque chose la retenait et a dit: “Je veux être à mon meilleur et je ne peux pas l’être pour le moment.'”

Que l’exemple d’Osaka et une sensibilisation croissante du public aux problèmes de santé mentale encouragent les athlètes confrontés à des problèmes similaires à s’exprimer avec plus de force, les sportifs feraient bien de se préparer. Alors que la plupart des contemporains d’Osaka ont défendu l’exigence que les joueurs s’engagent avec les médias pour aider à développer le jeu, pas plus d’une poignée apprécie réellement la dynamique donnant-donnant.

Et juste à temps est venu une preuve supplémentaire que les obligations des médias peuvent nuire à la santé d’un joueur. La tête de série numéro 11 Petra Kvitova, elle-même double championne majeure, a annoncé qu’elle s’était également retirée du tournoi après être tombée et s’être tordue la cheville au retour de – quoi d’autre? — “mes besoins de presse d’après-match.”

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !

Partager