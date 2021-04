Osamu Kobayashi, réalisateur d’anime, est décédé

Notre magazine Karigurashi via YouTube Osamu Kobayashi est mort: Comment le réalisateur d’anime est-il mort?

Le réalisateur bien-aimé de l’anime Osamu Kobayashi est décédé à 57 ans après avoir lutté contre un cancer du rein pendant deux ans, selon un message publié sur son profil Twitter.

«Je suis désolé d’avoir encore quelque chose que je voulais faire et un travail que je voulais faire. Je suis sûr que je vais renaître et faire du bon travail! », A déclaré la publication (traduite du japonais). Adieu. Des 23 ans éternels ».

Kobayashi était surtout connu comme le réalisateur des classiques cultes BECK et Paradise Kiss, et il a également réalisé des épisodes individuels de Naruto: Shippuden et Gurren Lagann.

小林 治 57 歳 昨夜

天国 へ 旅 立 ち ま し た。

2 年前 か ら 腎 臓 癌 と 闘 っ て き ま し た が 、 こ こ に き て 残念 な が ら 力 尽 き…

ま だ ま だ や り た い 事 、 作 り た い 作

き っ と ま た 生 ま れ 変 わ っ て 良 い 作的 を 作 る ぞ!

ア デ ィ オ ス。 永遠 の 23 歳 よ り pic.twitter.com/GLP1qEq7Co – 小林 治 (@osamukoba) 18 avril 2021

Ici, vous avez tout ce que vous devez savoir.

Kobayashi a été influencé par Hayao Miyazaki et Yoshinori Kanada en grandissant, mais le film qui l’a le plus inspiré était Mr. Smith Goes to Washington.

Dans une interview avec Otaku USA, Kobayashi a déclaré que Yoshinori Kanada, un animateur légendaire responsable d’émissions classiques comme Galaxy Express 999 et Toward the Terra, était l’une de ses plus grandes influences. Future Boy Conan, une émission du co-fondateur de Ghibli, Hayao Miyazaki, a eu une autre influence énorme sur Kobayashi.

Il a également été influencé par un certain nombre de films d’action en direct, tels que ceux d’Akira Kurosawa, John Ford et Howard Hawks. En fait, il a dit que le seul film qui l’avait inspiré par-dessus tous les autres était M. Smith Goes to Washington.

“C’est un vieux film, oui, mais j’ai pleuré au théâtre quand je l’ai vu”, a déclaré Kobayashi.

Kobayashi était connu pour son style terre-à-terre et son amour de la musique rock.

Kobayashi a commencé comme concepteur mécanique pour Dragon’s Heaven en 1988, selon Otaku USA.

L’une de ses plus grandes prétentions à la gloire est BECK, un spectacle de 2004 adapté du manga du même nom sur un groupe d’adolescents et leur groupe de rock. Il a ensuite enchaîné avec Paradise Kiss, une adaptation d’un manga de mode féminine.

Beck Opening Sound (original)

En 2005, il a créé un vidéoclip indépendant pour l’artiste Captain Funk pour la chanson «Losin ‘My Way», et Kobayashi a fait toute l’animation lui-même. Le court-métrage montre son style le plus sale, ce qui le distingue de ses contemporains.

Il a également travaillé sur Grandia, le jeu classique culte

Kobayashi a travaillé à la fois sur des jeux vidéo et des anime. Il était en charge de la conception du monde pour le classique culte de 1997 Grandia (qui a reçu une remasterisation HD en 2019) et a même influencé la partition musicale du jeu.

Grandia 1 OST Disc 1 – 1. Thème de Grandia

“C’était un jeu de rôle, qui a tendance à avoir ce genre de grandes partitions orchestrales, mais je ne pensais pas que c’était la bonne solution pour le jeu”, a déclaré Kobayashi. «J’ai poussé le compositeur, Noriyuki Iwadare, à avoir beaucoup de musique du monde. Bali, kecak, cornemuses, etc. ».

J’ai eu le plaisir de rencontrer Osamu Kobayashi avec Koji Morimoto et Tatsuyuki Tanaka lors d’un événement à Paris en 2010.

C’était un gars tellement cool.https: //t.co/FIJaoDYfuF pic.twitter.com/O9xyASz6Qi – Catsuka (@catsuka) 18 avril 2021

Il a dit que le directeur du jeu avait tellement aimé l’idée qu’il l’avait approuvée pour le jeu.

Il a également réalisé des épisodes de Naruto, Lupin III et le tristement célèbre épisode de Gurren Lagann.

Kobayashi a été impliqué dans la réalisation d’épisodes individuels sur des émissions d’anime plus grand public, apportant son style incomparable à cet épisode. Des exemples notables incluent Naruto: les épisodes 480 à 483 de Shippuden, l’épisode 12 de Lupin III (2015), l’épisode 15 de Dororo, l’épisode 7 de Kemonozume, l’épisode 5 de Panty & Stocking avec Garterbelt et l’épisode 4 de Tengen Toppa Gurren Lagann du Studio Gainax.

Captain Funk “Losin ‘My Way”, un clip indépendant animé en solo par Osamu Kobayashi en 2005, toujours disponible sur Catsuka.https: //t.co/lj0cqVRA7Y pic.twitter.com/7RXvbaP6kz – Catsuka (@catsuka) 18 avril 2021

Kobayashi a déclaré à Otaku USA que le créateur de personnage de Gurren Lagann, Atsushi Nishigori, était également le créateur de personnage de BECK. Kobayashi s’est dit préoccupé par le fait que les dessins qu’il faisait pour l’épisode quatre ne ressemblaient pas à ceux exposés par Nishigori, mais Nishigori était en faveur de l’utilisation des dessins de Kobayashi.

En fait, je lui ai posé des questions à ce sujet lorsque nous y travaillions. “Hé, tu vas changer mes dessins? Ils ne ressemblent en rien à vos créations. ” Et il a juste dit: «D’accord. Je veux vraiment voir tes dessins pour celui-ci. C’est la vérité! Certaines personnes parlent mal de moi, elles disent que je suis égoïste, je le fais à ma façon, mais comme… ce n’est pas vraiment moi dans cet épisode.

鳥 居 の あ ち ら の 秘密 基地 | 吉祥寺 ・ A 吉 ス タ ジ オ 第三 話 「都会 に 空 き 地 を 作 り ま す」 宣言 OURS.KARIGURASHI MAGAZINE our-magazine.jp ・ リ グ ラ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・? (チ ー ム 孔明) 2016-04-12T01: 09: 33Z

La communauté a mal réagi au remake du style, car c’était un énorme départ par rapport aux trois premiers épisodes.

L’émission a attiré la moquerie de certains téléspectateurs sur le forum en ligne 2channel depuis la première du premier épisode. Le co-fondateur de Gainax, Takami Akai, et l’équipe de production Keiko Mimori ont commencé à publier sur le forum sous des pseudonymes pour défendre l’émission contre les critiques, selon Anime News Network. À un moment donné, Akai a posté que lire des commentaires sur l’émission était «comme mettre mon visage à côté d’un an et prendre une profonde inspiration». Peu de temps après qu’Akai et Mimori aient été découverts sur le forum, Akai a démissionné de son poste de membre du conseil d’administration de Gainax.

Les fans ont pleuré la perte de Kobayashi avec des messages

Les fans se sont tournés vers Twitter pour célébrer l’héritage de Kobayashi.

RIP Osamu Kobayashi. Il n’était pas seulement un réalisateur unique et talentueux (ParaKiss, Beck, etc.) mais un artiste et designer INCROYABLE. Ses conceptions mécaniques pour Dragon’s Heaven m’époustouflent toujours, j’espère toujours qu’il pourra obtenir une licence un jour pour que plus de gens puissent le voir. pic.twitter.com/B6DOIsXjoF – ⚡Bubblegum Midlife Crisis⚡ (@bunnycartoon) 18 avril 2021

Le réalisateur des adaptations animées de Beck: Mongolian Chop Squad et Paradise Kiss, deux grands classiques cultes des années 2000. Pour les gens plus cyniques, il était le gars “à blâmer” pour Gurren Lagann Ep 4 & Dororo [2019] Ep 15, tous deux rapidement détestés pour leurs visuels expérimentaux. RIP https://t.co/kBSL914grX – George J. Horvath (@LandofObscusion) 18 avril 2021

RIP, Osamu Kobayashi, directeur de l’une des plus grandes ouvertures d’anime de tous les temps, et aussi de BECK, l’anime pour lequel il a ouvert. Quelques-unes des nombreuses réalisations accomplies en bien trop peu de temps. https://t.co/2XZNyJvbQ8 pic.twitter.com/VbEUPQuwjg – Geoff (618 / 1000🏴‍☠️) (@ G0ffThew) 18 avril 2021

