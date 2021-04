Osasuna a été 15 ans sans gagner dans le fief du Real Madrid

30/04/2021

Act. À 11:27 CEST

Madrid doit battre Osasuna pour rester en vie dans la lutte pour le titre de champion. Ceux de Zidane ont remporté une victoire et deux nuls ces trois dernières journées et bien que la tête du classement soit très serrée, ils ne peuvent pas être négligés beaucoup plus s’ils veulent être champions. Après le point contre le Betis, maintenant ils reçoivent un Osasuna qui pousser un soupir de soulagement au milieu de la table avec 40 points et que statistiquement, il n’a pas eu de bons nombres lors de ses visites à Madrid.

Les rojillos ont atteint 100 ans d’histoire et n’ont ajouté que deux victoires au Bernabéu. Les deux étaient historiques, mais seulement deux victoires en 42 visites et la dernière fois qu’Osasuna a marqué, c’était en 2015, lorsque Zidane était encore footballeur du Real Madrid. Lors de cette réunion, les rojillos ont quitté la capitale avec un tirage au sort. L’équipe navarraise est passée devant Iñaki Muñoz puis Soldado à égalité avec l’aide de Zidane. Depuis lors, Osasuna a ajouté dix défaites consécutives en championnat, soit la pire séquence de l’histoire au Bernabeu.

TOUT NOUVEAU À VALDEBEBAS

Jusqu’à présent, nous avons toujours fait référence au stade Santiago Bernabéu, mais il est bien connu que maintenant les Blancs jouent dans leur ville sportive, Valdebebas, et là Osasuna n’a jamais disputé de match dans la plus haute compétition. Ce sera la première rencontre de l’équipe Jagoba Arrasate, qui en plus de pouvoir briser la mauvaise dynamique du fief madrilène, s’il gagne, il chérira la permanence en Première Division.