Osasuna, avant son Everest particulier

14/10/2021 à 11h26 CEST

Osasuna jouera six matches compliqués au cours du mois et demi prochain au cours desquels il tentera de sortir avec succès contre des rivaux qui disputent la Coupe d’Europe et la Ligue Europa.

En cinquième position de privilège absolu, l’équipe dirigée par Jagoba Arrasate Son Everest particulier débutera ce dimanche, face à Villarreal dans son stade, une équipe qui n’a pas démarré de la meilleure des manières en partie à cause de sa participation à la Ligue des champions.

Ceux de Tajonar ont trois points d’avance sur le sous-marin jaune, la seule équipe de la compétition qui ne sait toujours pas ce qu’elle perd, mais elle fait match nul. Les de Unai émeri Ils ont signé les tables cinq fois sur sept possibles et les rojillos veulent sortir le record de défaites du Castellón, quelque chose qu’ils ont déjà réalisé l’année dernière en s’imposant 1-2 à l’Estadio de la Cerámica.

Vendredi prochain, Osasuna recevra à El Sadar une Grenade qui n’est qu’à une position des positions dangereuses du classement. L’ère de la poste Diego Martinez cela coûte une équipe avec de bons joueurs appelés à ne pas traverser de difficultés, même si pour le moment ils n’accumulent qu’une victoire et trois nuls. Pour cette raison, ceux de Pampelune ne devraient pas se faire confiance devant le club du « Combat éternel ».

Cinq jours plus tard, les Navarrais visiteront le Real Madrid au Santiago Bernabéu. L’équipe merengue jouera le classique face à Barcelone le 24 octobre, sans doute un rendez-vous favorable pour les intérêts rouges, puisque Ancelotti il pourrait aligner un onze en donnant une pause à ses partants trois jours après le plus gros match de l’année.

Quoi qu’il arrive et sans le temps des lamentations ou des célébrations, le 30 octobre, Osasuna sera à Sánchez Pizjuán pour affronter Séville, un rival avec lequel il est actuellement à égalité de points. Ceux de Lopetegui devront se battre dans les semaines à venir pour chercher leur qualification pour les huitièmes de finale de la plus haute compétition européenne.

Les deux derniers rendez-vous de cet infernal mois et demi se joueront contre la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid. Les Donostiarras, une équipe qui joue la Ligue Europa, se rendront dans la capitale navarraise le week-end du 5 novembre pour voir l’un de leurs rivaux préférés. Les txuri urdin ont remporté trois des cinq dernières visites du fief de rojillo.

Pour terminer ce tronçon particulier du championnat, Osasuna se rendra dans la capitale le 21 novembre pour affronter l’actuel champion de la ligue, l’Atlético de Madrid. L’équipe dirigée par Oier Sanjurjo Il sortira en force au Metropolitano après la pause de l’équipe nationale pour tenter d’offrir une victoire à ses fans dans un domaine dans lequel il n’a plus gagné depuis avril 2009.

Le calendrier se resserre pour tout le monde et Osasuna doit profiter de l’inertie gagnante des deux dernières victoires contre Majorque et Rayo Vallecano pour rajouter le plus de joies possible dans le but de ne pas avoir de soucis en fin de saison.

L’illusion est revenue à Pampelune après deux ans au cours desquels Balayez-vous a réussi à former un groupe de footballeurs unis au sein du vestiaire et qui, en plus, ont réussi à accrocher un fan qui espère faire d’El Sadar une véritable forteresse au fil des jours.