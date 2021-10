Osasuna de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

16/10/2021

Les Villarréal et le Osasuna ils s’affronteront lors d’une nouvelle journée du championnat national, le neuvième de LaLiga Santander, dans le but d’ajouter les trois points et d’avancer dans le classement de la ligue. Le match se jouera ce dimanche prochain 17 octobre à l’Estadio de la Cerámica, où ils se retrouveront à 18h30 CET avec la couverture télévisée de Movistar LaLiga.

Les Villaréal arrive au match en bonne forme, après avoir marqué 7 des 9 derniers points disputés et remporté une importante victoire contre le Bétis la veille, lorsque les Groguet ont battu les Andalous par 2 buts à 0. En ce qui concerne leur position dans le tableau qualificatif, ceux de Castellón doivent améliorer leur performance, puisqu’ils sont actuellement dans le 11ème position, 3 points derrière les positions européennes, mais avec un match de moins.

Pour sa part, Osasuna Cela arrive aussi à un bon moment, après un début de championnat plus que remarquable qui a permis à ceux de Pampelune d’être dans une merveilleuse cinquième position, dans les carrés européens et avoir atteint 6 des 9 derniers points joués. Concernant son passé immédiat dans la Ligue, Osasuna a battu le Rayo Vallecano 1-0.

À quelle heure joue Villarreal – Osasuna ?

Le match entre Villarréal et le Osasuna de la Jour 9 de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce Dimanche 17 octobre à 18h30, et la rencontre peut être vue en Espagne à travers Movistar LaLiga.