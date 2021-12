Osasuna, d’être le meilleur d’Europe à domicile à ne pas savoir marquer en dehors d’El Sadar

20/12/2021 à 20h25 CET

Osasuna compte ses matchs en raison de pertes. L’équipe rojillo a remporté pour la dernière fois le match contre Villarreal à La Cerámica. Puis c’était le 18 octobre et la 10e journée s’est jouée. Plus de deux mois plus tard, les Navarrais n’en ont plus ajouté trois et, en plus, Ils sont passés d’être la meilleure équipe à l’extérieur des cinq ligues majeures à ne voir aucune porte loin d’El Sadar : ils ont accumulé cinq matchs complets sans marquer..

La défaite à Getafe dans le délai de prolongation a sonné l’alarme à Osasunismo. Contre le Barça, ceux de Jagoba Arrasate ont affiché le football qui les a fait se placer en haut du tableau en début de saison, mais ce match était un mirage. C’était évident à Madrid ce dernier jour, quand Osasuna a une fois de plus montré qu’il avait perdu l’esprit de compétition de jouer sans crainte de rien. Les jambes sont lourdes et les footballeurs demandent des vacances.

Spécifique, 453 minutes ont éloigné les rojillos banalisés d’El Sadar. La dernière fois, c’était précisément à Villarreal. Depuis lors, ni contre le Real Madrid (0-0), Séville (2-0), l’Atlético de Madrid (1-0), Levante (0-0), ni Getafe (1-0) Osasuna n’a pu vaincre pour le gardien rival en tant que visiteur.

Jagoba Arrasate et ses hommes ne terminent pas l’année aussi bien qu’ils l’auraient souhaité. En plus de la sécheresse à l’extérieur, ils n’ont plus gagné depuis neuf jours consécutifs. Et bien que l’équipe soit en 12e position et avec une marge de sept points, Osasuna doit de toute urgence trouver le chemin de la victoire pour retrouver cette confiance et ce plaisir de jeu que l’on pouvait voir d’août à octobre. Et quel meilleur moment que lors du prochain match, le derby contre l’Athletic.