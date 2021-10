Osasuna est enthousiasmé par le leadership

21/10/2021 à 21h00 CEST

Osasuna reçoit Grenade ce vendredi (21h00) dans le but de prolonger sa belle série de résultats et avec l’illusion d’attaquer la première place du classement, détenue désormais par la Real Sociedad.

Les Navarrais pourraient dormir en tant que co-leaders, à égalité de points avec les Donostiarras, chose impensable en début de parcours. Pour arriver en première position il faudrait une victoire à 4 buts d’écart contre l’équipe nasride, un résultat compliqué, mais en même temps réalisable au vu de leur dernier engagement favorable à ceux d’El Sadar (3-1).

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a assuré que son équipe est « motivée & rdquor; pour avoir atteint 20 points, en respectant une Grenade qui n’a pas concouru depuis le 3 octobre dernier, des semaines au cours desquelles Robert Moreno il en aura profité pour « approfondir son idée de jeu & rdquor ;.

Osasuna est l’équipe révélation du championnat, avec ses nombreuses victoires à l’extérieur ; Cadix, Vitoria, Majorque et Vila-Real.

Les 17 points qu’Osasuna accumule dans son sac à dos rassurent et la motivation nécessaire pour tout mettre en œuvre devant ses fans pour mettre la touche finale à une année historique.

Ce sera la clôture d’un fabuleux centenaire du sport. Osasuna a ajouté un séjour confortable l’année dernière et c’est en passe d’atteindre des niveaux plus élevés et plus importants. S’ils gagnent demain, l’équipe accumulerait déjà dans son casier plus de la moitié des points censés être nécessaires pour parvenir au salut, à 28 jours de la fin.

Pour sa part, Grenade visite El Sadar dans le but de remporter sa première victoire de la saison à l’extérieur après avoir sorti son record de triomphes avec celui réalisé contre Séville (1-0) lors du dernier match qu’il a joué jusqu’à présent.

Les rojiblancos arrivent à Pampelune après une longue pause de deux week-ends sans jouer, le premier en raison de la dispute en matches internationaux et le dernier lorsque la Liga a reporté le choc qu’ils avaient prévu de jouer contre l’Atlético de Madrid.

L’entraîneur de Grenade Robert Moreno espère que cette période d’inactivité compétitive ne nuira pas à son équipe contre Osasuna, où il cherchera à prolonger les bons sentiments affichés contre Séville et à obtenir une victoire qui lui permet de s’éloigner de la zone de relégation.

A Osasuna, l’entrée dans le onze de départ de Kike Garcia, après ne pas s’être entraîné normalement pendant la semaine, ce qui pourrait conduire à l’entrée du Chimy Avila. L’Argentin est très motivé après son but à l’Estadio de la Cerámica, plus de 600 jours après son dernier but en Liga.

Arrasate a accordé une grande importance à la salle des machines des deux ensembles. Lucas Torró, Moncayola et Darko Ils semblent irremplaçables, mais on sait déjà que le rojillo míster a tendance à surprendre avec de petites rotations. Seul Ramalho est en sécurité.

Le milieu de terrain camerounais Yan Eteki, qui traîne une blessure musculaire depuis un mois, continue d’être bas pour Granada de Moreno, qui ne pourra pas non plus compter sur le défenseur central portugais Domingos Duarte, victime du coup violent à un bras. souffert dans le match à la fin du mois dernier contre le Celta.

Par ailleurs, le jeune milieu de terrain Isma Ruiz, qui a disputé ses premières minutes de la saison lors du match précédent, a été retiré de la liste des disponibles à la dernière minute en raison d’une blessure au genou.

Oui le support sera disponible Ange Montoro, qui a été en coton ces dernières semaines après avoir joué une seule fois contre Séville en raison de problèmes musculaires.

En outre, tant le Venezuela Darwin Machis comme le péruvien Luis Abram Ils sont revenus sans problème de leur présence avec leurs équipes nationales respectives, ils peuvent donc être de la partie.

Moreno pariera sur El Sadar, sauf surprise, pour un alignement très similaire à celui du dernier match, avec pour seul doute le trident offensif, où Machís, Rubén Rochina et Antonio Puertas se disputent une place pour accompagner le Colombien Luis Suárez. et Alberto Soro.

Les files d’attente probables

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez ; Torro; Javi Martínez, Moncayola, Darko, Rubén García; Chimy Avila.

Grenade : Maximiano ; Quini, Víctor Díaz, Luis Abram, Carlos Neva ; Gonalons, Luis Milla, Montoro ; Rochina, Alberto Soro et Luis Suárez.

Arbitre : Alejandro Muñiz Ruiz (Comité galicien).

Stade : El Sadar.

Heure : 21h00.