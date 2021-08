Osasuna et Celta visent leur première victoire en Liga

23/08/2021 à 12h45 CEST

Osasuna et Celta se rencontrent lors de la deuxième journée de Liga à la recherche de la première victoire de la saison. Ceux de Pampelune n’ont pas pu passer d’un nul à zéro face au débutant du RCD Espanyol, alors que Les Vigoiens ont rencontré un brillant exercice d’efficacité du champion actuel, l’Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

L’équipe de Jagoba Arrasate, qui il a réussi à tenir la saison de son retour avec aisance, a conservé une grande partie de l’équipe à l’exception des blessés d’Adrián López, Facundo Roncaglia et Enric Gallego. A leur place sont venus quelques noms qui peuvent offrir une bonne performance comme Ante Budimir, Kike García et Cote.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, avec Coudet à la barre, les arrivées de l’un des meilleurs arrières droits de la Liga la saison dernière, Javi Galán, de Huesca, ou Franco Cervi, de Benfica. Iago Aspas continue d’être le leader incontesté du bloc et a déjà sorti son casier de buteur dans le duel contre l’Atlético de Madrid.

Une même rivalité

Depuis qu’Osasuna est revenu dans l’élite lors de la saison 2019/20, Les Galiciens et Pampelune se sont affrontés à quatre reprises au total : deux victoires pour Osasuna, une pour le Celta et un nul. Cette légère supériorité dans les précédents récents, et le fait de jouer à El Sadar, qui rouvre ses portes pour la première fois depuis mars 2020, ils accordent un minimum de favoritisme à l’équipe locale.

La dernière fois que le Celta de Vigo a remporté le temple plamploniste, c’était en mai 2014, quand il a gagné 0-2 avec un doublé de Nolito. Depuis et trois visites plus tard, il n’a plus recommencé : deux défaites et un nul.