Osasuna et Getafe cherchent à récupérer des sensations

04/03/2021 à 08:00 CEST

Osasuna et Getafe, séparés par un point au classement, ils chercheront une victoire qui leur permettra de couper leurs séries de défaites respectives de trois matchs sans gagner pour faire un pas important vers la permanence et s’éloigner de la zone de danger.

Osasuna, après une défaite et deux nuls consécutifs à zéro, espère retrouver des sensations avec la visite de Getafe, qui attend également la même chose du duel après avoir ajouté deux points sur les neuf derniers en jeu.

L’équipe navarraise voit sa performance affectée par l’absence de but, puisqu’elle n’a pas vu la porte depuis quatre jours, depuis Kike Barja, contre Alavés, il a célébré le dernier but le 27 février.

Le coussin de sept points que les Navarrais ont concernant la relégation devrait servir à affronter le match avec le calme et la sécurité nécessaires pour attendre l’opportunité de gagner contre Getafe et débutera donc un mois d’avril au cours duquel ils joueront également contre Villarreal, Valence, Celta et Elche.

Pour lui, les pupilles de Jagoba Arrasate Ils devront affronter ces dates comme des finales authentiques pour atteindre le dernier mois de compétition avec leurs devoirs pratiquement accomplis et ne pas être submergés par la permanence.

L’entraîneur d’Osasuna a répété cette semaine avec une défense de trois centres et deux voies pour arrêter la ruée vers Azulonas.

Sergio Herrera reviendra au titre après avoir été absent à Huesca, tandis que Jon Moncayola doit se conformer cencourager ses coéquipiers car il purgera une pénalité pour le cycle des cartes.

La grande nouvelle de l’appel est Facu Roncaglia. L’Argentin a été appelé et sera assis sur le banc pour la première fois depuis qu’il a été blessé le 27 janvier.

Tout indique que ‘Chimy’ Ávila aura ses premières minutes officielles après s’être remis de ses deux blessures graves. Jeudi dernier, il a joué 66 minutes à Mondragón contre Eibar dans un match amical qui n’a pas eu trop d’occasions de marquer.

Devant sera le Getafe, qui affronte le jeu plongé dans une irrégularité ce qui ne lui permet pas de se détacher complètement d’une descente qu’il voit en six points.

L’équipe madrilène, qui n’a remporté qu’un seul des dix derniers matchs et a marqué six points sur une trentaine possible dans cette séquence, doit améliorer la sécurité défensive que les autres années. Cela a été sa marque car cette saison a déjà concédé 33 buts en 28 réunions.

José Bordalás n’a pas révélé l’appel pour les joueurs qui se rendront à Pampelune et entretient le doute du milieu de terrain serbe Nemanja Maksimovic et L’attaquant turc Enes Unal, qui sont venus à l’appel de leurs équipes respectives ces derniers jours et n’ont pas pu rejoindre le groupe dans les délais prévus.

La bonne nouvelle pour Bordalás est que, par rapport au dernier match avec Elche, il a récupéré l’attaquant Jaime Mata, l’ailier franco-camerounais Allan Nyom et l’arrière droit Damián Suárez. Sur les trois, celui avec le plus d’options pour commencer est Damián, qui remplacerait l’équipe de jeunes Juan Iglesias, tandis que pour le point d’attaque, Mata et Ángel ont des options.

– Alignements probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Roberto Torres, Torró, Oier; Calleri, Rubén García.

Getafe: David Soria; Damián, Chakla, Djené, Olivera; Kubo, Arambarri, Maksimovic ou Timor, Cucurella; Aleñá; et Mata.

Arbitre: Pablo González Fuertes (C. Asturiano).

Stade: Le Sadar

Heure: 18h30