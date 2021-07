Osasuna exécute l’option d’achat pour Jonás Ramalho

Atlanta Hawks samedi dernier a clôturé une saison 2020/21 très digne pour la franchise Georgia, surtout après l’arrivée de Nate Mcmillan au banc en tant qu’entraîneur-chef. Les Hawks ont perdu en finale de la Conférence Est contre les Milwaukee Bucks en six matchs (4-2) et après avoir éliminé l’un des grands favoris : les Philadelphia […] More