Osasuna – FC Barcelone | Les armes d’Osasuna pour créer un danger pour le Barça

11/12/2021 à 10:38 CET

Osasuna ne vit pas son meilleur moment de la saison. Bien qu’occupant la dixième position avec 21 points, deux de moins que le Barça, les Navarrais n’en ont pas ajouté trois lors des sept derniers matchs et n’ont marqué que deux buts dans cette section de la compétition. La dernière victoire remonte au 17 novembre à Villarreal et c’est une équipe plus performante à l’extérieur qu’à El Sadar.

Le Barça n’atterrit pas à Pampelune avec de bons sentiments et au revoir pour continuer à concourir dans les Champions Cela a été le coup de grâce porté à la réalité. Les rojillos tenteront de profiter de cette situation pour canaliser les leurs et montrer qu’ils ont encore leurs armes pour mettre en danger une équipe comme le culé.

RÉCUPÉRER L’INTENSITÉ

Osasuna a perdu des forces au cours du dernier mois de compétition. Ce n’est plus une équipe aussi intense ou énergique que celle du début de saison. Ceci, ajouté aux mauvais résultats, en a fait une équipe plate et il lui est difficile de transmettre une émotion. Cet événement sera le premier à être récupéré par l’équipe de Jagoba Arrasate.

Les Navarrais se sont toujours caractérisés par l’impression d’un rythme élevé pendant plusieurs sections des matches et contre le Barça il sera essentiel qu’ils imposent cette qualité. Jusqu’à présent cette saison, à la fois en Liga et en Europe, on a déjà vu que le Barça souffre contre des équipes qui imprimer un temps sans pause même s’ils n’assument pas le contrôle de la possession du ballon.

Javi Martínez célèbre le but marqué contre Majorque pour donner la victoire à Osasuna

| CA OSASUNA

Soyez audacieux avec et sans ballon, en maintenant le blocage et l’ordre dans toutes les lignes du terrain. Osasuna a montré qu’il dominait ses rivaux de différents records de football et chercher un logement, s’imposer et se soumettre dans le champ opposé sans monopoliser le pourcentage de possession.

VERTICALITÉ ET DÉPLACEMENT CONSTANT

De même qu’il sera important de retrouver cette vitalité, il en sera de même pour Osasuna est à nouveau une équipe rapide et verticale. Le ballon vivra aux pieds du Barça et il sera essentiel que, lorsque les rojillos le récupéreront, ils soient capables d’effectuer des transitions dynamiques et de porter bientôt le ballon dans la zone rivale, un fait qui a été vu lors des premiers matches de compétition et dans lequel les Navarrais ils se sentent à l’aise et ont réussi à exploiter leurs meilleures vertus. En ce sens, il est remarquable encore une fois que la pression constante des attaquants travaille pour récupérer le ballon le plus haut possible.

Chimy a donné la victoire à Osasuna contre Villarreal

| CA OSASUNA

Ces dernières semaines, les hommes de Jagoba Arrasate sont devenus une équipe plate avec le ballon aux pieds. Osasuna a du mal à enchaîner les jeux et à être efficace en attaque. Le pouvoir des bandes (Nacho Vidal, Manu Sánchez, Rubén García, Côte …) Il a disparu et il semble que les footballeurs créatifs soient à court d’idées. Ainsi, les attaquants, quel que soit leur travail pour entrer en contact avec le ballon, ont cessé d’être présents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface.

Les plans de match ne fonctionnent pas non plus avec un 5-3-2 ou un 4-4-2, mais le Barça ne doit pas être négligé car Osasuna est une équipe qui, tant en équipe qu’en individuel, est très bien travaillée et sait ce qu’il pièces. Les ailiers du Barça ont tendance à occuper beaucoup de voies et à être offensifs, tandis que Osasuna aime jouer pour les deux groupes, donc les espaces derrière le dos peuvent être décisifs.

L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE

Compte tenu du fait que le Barça est arrivé à Pampelune quatre jours après avoir été éliminé en Ligue des champions, ce qui n’était pas arrivé depuis 21 ans, il conviendra de faire attention à l’aspect psychologique et de savoir jouer avec lui. Que le Barça s’intègre et, surtout, Osasuna prendre de l’avance peut créer encore plus de doutes non seulement dans le jeu de l’adversaire mais aussi dans la tête des footballeurs catalans.

Xavi vient d’arriver et bien que tous les footballeurs connaissent le style de jeu que Terrassa veut mettre en œuvre, le Barça n’a toujours pas joué son meilleur match et vivre dans une mer de doutes constants, quelque chose dont les joueurs rouges peuvent également profiter.

David García (à gauche) a été décisif dans la victoire d’Osasuna à Cadix

| .

LE JEU AÉRIEN

S’il y a quelque chose qu’ils souffrent à Pampelune, c’est les buts encaissés dans le jeu aérien. Osasuna a également perdu cette force défensive et le Barça peut bénéficier de footballeurs tels que Nico, Busquets ou Piqué, même s’il ne s’agit pas d’une équipe importante à négliger.

Mais le Barça devra aussi se garder de faire l’impasse. Avec Budimir ou Kike Garcia dans le champ rival et soutenu par les centres, Osasuna peut trouver un filon pour nuire à l’équipe catalane.

Osasuna cherchera la victoire tant attendue contre ses fans (Il n’a gagné qu’un match sur les sept joués à El Sadar cette saison), dans un match marqué par la dynamique négative des deux équipes mais avec suffisamment d’incitations pour que ceux de Pampelune sachent vaincre un rival affecté dans les sports et les esprits.