Osasuna jouera à Anfield pour honorer Michael Robinson

19/07/2021

Le à 19:54 CEST

Osasuna affrontera le Liverpool le 9 août prochain à Anfield. Un match qu’ils ont organisé en hommage à Michael Robinson, qui était une légende pour les deux clubs. Ce sera le dernier match joué par l’équipe espagnole pour clôturer la pré-saison, avant de jouer le premier match de la compétition nationale contre l’Espanyol.

A ce jour, il y a deux matches amicaux qui ont croisé celui de Jagoba Arrasate avec le club Premier. Le premier match qu’ils ont joué date de 1958, un match dans lequel les Anglais ont réussi à s’imposer par 1-3. La seconde, a eu lieu trente ans plus tard, en 1988- et a également eu lieu pour honorer un joueur qui avait joué pour les deux équipes. À cette occasion, le protagoniste était Sammy Lee. Le match s’est joué à El Sadar. Et encore, avec un bilan positif pour les « rouges » qui l’ont emporté 0-2 avec des buts de Houghton et Dalgish.

INFORMATIONS | #Osasuna affrontera le @LFC à Anfield Arena. #LFCOsasuna #MichaelRobinson ▶ ️ https://t.co/8k6JYEmCBi pic.twitter.com/thYdDq6y5q – CA OSASUNA (@CAOsasuna) 19 juillet 2021

L’Athletic atterrira également à Anfield

De même, l’Athletic Club a annoncé que jouera un match amical contre Liverpool au stade d’Anfield le 5 août prochain (à 17h00), dont il s’agit à ce jour du cinquième test de préparation confirmé pour l’équipe rojiblanco cette pré-saison.

L’ensemble dirigé par Marcelino García Toral Il a débuté samedi dernier avec une défaite contre Saint-Gall en Suisse (2-1) et demain, mardi, il affrontera le Dinamo Kiev à Winterthur (15h). Samedi, la concentration qui a lieu ces jours-ci en Suisse se clôturera par une match contre le Borussia Dortmund (16h00) et le 30, il se rendra en Allemagne pour jouer contre Unión Berlin (15h30).

Le dernier précédent entre les « rouges » et l’Athletic remonte à quatre ans, le 5 août 2017, également lors d’un match amical d’échauffement à Dublin qui s’est soldé par une victoire 3-1 de l’équipe de Jurgen Klopp sur les joueurs alors entraînés par José Ángel Ziganda.