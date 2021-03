Osasuna pour ne pas avoir d’ennuis, Valladolid pour agrandir le matelas du salut

13 mars 2021 à 08:00 CET



L’Osasuna Athletic Club, avec l’absence d’Oier, Unai García et Roberto Torres En raison d’un contact avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus, il affronte le Real Valladolid avec l’idée de gagner un rival direct pour continuer à marquer des points et ne pas avoir de problèmes de qualification à la fin de la saison, ce qui tentera de l’en empêcher. un rival qui souhaite élargir sa distance de points à la zone d’atterrissage.

Osasuna jouera pour la deuxième semaine consécutive en El Sadar après avoir perdu son dernier match de championnat contre Barcelone lors d’une réunion au cours de laquelle il a montré son visage à tout moment.

L’entraîneur du rojillo, Jagoba Arrasate, a indiqué lors d’une conférence de presse que gagner signifierait franchissez une «étape très importante»; vers le salut, ses élèves doivent donc «faire un bon jeu»; pour vaincre un rival direct.

L’entraîneur basque a annoncé qu’il s’attend à un Valladolid « très ordonné défensivement, avec des lignes très rapprochées, où il est difficile de rythmer et de générer des chances.

L’importance du duel contre les pucelanos signifie que le club navarrais a pris la semaine au sérieux pour préparer le rendez-vous avec toutes les garanties d’ajouter trois nouveaux points qui serviront à passer la barrière psychologique de 30 points.

Osasuna commence une série de trois matchs (Valladolid, Huesca et Getafe) Dans lequel il pourrait condamner sa permanence dans la catégorie la plus élevée pour obtenir tous les points contre des rivaux, qui ne pourront pas rendre les choses faciles en raison de leur mauvaise situation.

Au premier tour, Valladolid a profité de leurs opportunités abattre un Osasuna dans une «folle réunion au cours de laquelle les attaques ont été imposées aux défenses».

Les blessures persistent ces derniers mois aux footballeurs de Tajonar, quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez voir la meilleure version de l’équipe de Pampelune.

Oier, Unai García et Roberto Torres ne seront pas à El Sadar après avoir eu des contacts étroits avec une personne qui a donné un résultat positif dans covid-19 dans son domaine personnel.

En particulier, les deux capitaines avaient de nombreux scrutins à commencer demain, Arrasate devra donc introduire des changements. Darko ou Moncayola remplacera Oier, tandis que Torres laissera son poste à Kike Barja.

La continuité dans le schéma de l’équipe et le fait de laisser une feuille blanche sont les deux clés avec lesquelles le Real Valladolid aspire à ajouter trois points contre Osasuna ce samedi, et bien qu’il ait plus d’options en défense, tout ce qui pointe vers Sergio González restera les onze avec lesquels ils ont battu Getafe.

Faute de connaître l’appel de l’équipe Blanquivioleta, le sélectionneur catalan a de nouveau souligné l’importance de « ne pas toucher à ce qui fonctionne », sans toutefois confirmer sa proposition de « ne pas donner d’indices » au rival. Pourtant, la chose la plus logique est qu’il n’y a pas de changement, et qu’il continue de parier sur un 4-4-2.

Les joueurs aiment Orellana et Roque Mesa Ils sont devenus incontournables, car tous deux sont performants à un niveau élevé et, après les bonnes performances des derniers matchs, Roberto continuerait d’être celui choisi pour défendre l’objectif du Real Valladolid.

Weissman a déjà montré sa capacité de marquer, et serait accompagné à l’attaque par Guardiola. Sur le banc j’attendrais Kodro, qui a toujours une minute dans les derniers bars mais qu’il n’a pas encore gagné la confiance de l’entraîneur pour jouer en tant que partant.

Devant eux, ils auront un Osasuna qui, selon le technicien de l’équipe de Valladolid « fait bien concurrence, trouve le plan de match parfait qui, dans son fief, se concentre généralement sur un 4-4-2 avec Calleri et Budimir au point d’attaque; il souffre de coups de pied arrêtés et avec ses centres latéraux, et il aime jouer dans le champ opposé ».

Il sait également que l’ensemble navarrais imprime « un rythme fort et beaucoup d’intensité »Par conséquent, il a eu un impact, au cours de la semaine, en transmettant un maximum d’énergie à ses joueurs, pour égaler la vitesse d’Osasuna et empêcher son jeu vertical. Et la concentration, pour éviter les erreurs défensives.

De l’avis de Sergio Gonzalez, « Il est temps de continuer à pousser, de croire tout le monde dans le plan qui est établi à chaque match et d’aller à un, afin de mieux ajuster les pièces, de trouver la pression au sommet, de générer des chances et de faire à chacun ce qu’il a. faire pour gagner « .

– Alignements probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Kike Barja, Darko, Torró, Jony; Calleri, Budimir.

Real Valladolid: Robert; Janko, El Yamiq, Joaquín, Olaza; Óscar Plano, Roque Mesa, Alcaraz, Orellana; Weissman, Sergi Guardiola.

Arbitre: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Stade: Le Sadar.

Temps: 18h30