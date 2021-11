Osasuna, pour se retrouver devant un Elche aux urgences

28/11/2021 à 21h00 CET

Les Club d’athlétisme d’Osasuna sautera ce lundi à El Sadar avec le Elche comme adversaire pour tenter de retrouver sa meilleure version après la partie compliquée du championnat laissée derrière dans laquelle les rojillos ont abaissé le niveau affiché au début, dans un match auquel l’équipe visiteuse arrive avec des urgences et après avoir annoncé ce dimanche leur nouvelle technique, François Rodriguez, qui ne fera ses débuts que jeudi en Copa del Rey.

Osasuna revient à Sadar après la défaite à Séville avec la nécessité de revenir pour ajouter trois points devant leurs fans après une mauvaise série de quatre matchs consécutifs sans voir une porte, un fait peu flatteur après le grand début de saison de championnat.

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Balayez-vous, a souligné lors d’une conférence de presse l’importance d’un crash « qui peut créer une tendance & rdquor;, donc son équipe devra sortir avec les cinq sens avant un Elche qui n’arrive pas au bon moment.

L’entraîneur basque a laissé entendre que En vue de Budimir Il était prêt à soulager ses coéquipiers offensifs après avoir surmonté la blessure qui l’a empêché d’exhiber le jeu et les buts pour lesquels Osasuna a payé 8 millions d’euros pour lui cet été. C’est le grand espoir de revenir sur le chemin du triomphe.

« Nous savons qu’Elche a de grands footballeurs. Ils ont une meilleure équipe que l’an dernier et nous devons les respecter le plus possible car ça va être un match difficile & rdquor;, a-t-il donné son avis sur l’équipe d’Elche.

Le bas de Luc Torro laissera la porte ouverte à un autre footballeur. Le milieu de terrain a vu le cinquième jaune et des coéquipiers comme Oier, Inigo Perez ou posséder Moncayola Ils pourraient occuper la démarcation en cas de poursuite du 4-3-3 habituel.

Osasuna mûrit au fil des jours et il ne devrait pas tarder à saisir les améliorations observées lors des derniers rendez-vous. D’un autre côté, l’équipe doit se concentrer sur l’amélioration des coups de pied arrêtés et des petites erreurs défensives qui ne leur ont pas permis d’obtenir plus de points que le classement ne le reflète.

S’il ajoutait la victoire, Osasuna dépasserait la barre des 20 points, un pas ferme vers la réalisation d’une nouvelle permanence qui établirait le projet qu’il commande. Jagoba Balayez-vous, un technicien que tout indique qu’il renouvellera ce cours pour l’entité navarraise.

Elche fait face à la visite à Pampelune au pire moment de la saison et après avoir annoncé ce dimanche l’embauche de François Rodriguez en remplacement du technicien précédent, Fran Scribe, limogé la semaine dernière après la dure défaite contre le Betis.

L’équipe d’Elche, qui a enchaîné six journées consécutives sans gagner avec un mauvais fond de deux points sur dix-huit possibles, a travaillé durant la semaine sous les ordres des préparateurs physiques du club et sera toutefois dirigée ce lundi depuis le banc. par Sergio Mantecón, secrétaire technique et Pablo Masounovitch, l’entraîneur du club, qui a jusqu’à présent travaillé à la tête de l’équipe.

Malgré le mauvais moment de l’équipe et l’improvisation avec laquelle le club a agi au cours de la semaine, l’équipe, haranguée par le propriétaire de l’entité, l’Argentin Christian Bragarnik, vise à se justifier avec un résultat positif qui nous permet de commencer la nouvelle ère avec optimisme.

Le groupe d’Elche a la perte de la centrale Pierre Gros comme, qui souffre d’une blessure au mollet. Ils doutent aussi de la défense José Ma Sanchez et le milieu de terrain argentin Javier Pasteur.

L’alignement possible d’Elche est inconnu, puisque toutes les séances préparatoires de l’équipe se sont déroulées à huis clos, même s’il est possible que certains des joueurs qui comptaient à peine pour l’entraîneur précédent aient leur chance.

argentins Ivan Marcone, au milieu de terrain et l’attaquant Darius Benedetto, peut avoir la possibilité de revenir dans l’équipe de départ, ainsi que José sur la bande de droite et Diego González au centre de l’arrière.

Compositions probables :

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz ; Oier, Moncayola, Darko ; Kike Barja, Budimir, Rubén García.

Elche : Edgar Badia; Barragán, Roco, Diego González, Mojica; Josan, Marcone, Mascarell, Fidel, Benedetto et Lucas Boyé.

Arbitre: Isidro Díaz de Mera (C. Castellano de La Mancha).

Stade: Le Sadar

Heure: 21h00